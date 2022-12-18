لوريس: لعبنا مباراة ملاكمة.. وضربة الأرجنتين كانت قوية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - منتخب فرنسا

يرى هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا أن ما حدث أمام الأرجنتين كان بمثابة الضربة القوية، مشيرا إلى أن نهاية القصة كانت مؤلمة.

وخسر منتخب فرنسا لقب كأس العالم أمام الأرجنتين 4-2 بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ثم 3-3 في الإضافي.

وقال لوريس في تصريحات صحفية: "إنها قصة مؤلمة، على أي حال تنتهي بشكل مؤلم الآن".

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وواصل "افتقدنا لمستوانا في الفترة الأولى وخسرنا الثنائيات وكان هناك الكثير من الأخطاء التكتيكية".

وتابع "كان من المنطقي أن يتقدموا في النتيجة وفي منتصف الشوط الثاني انتفضنا ونجحنا في التعديل بموهبة مبابي".

وأتم "كانت مثل مباراة ملاكمة، وتلقينا ضربة قوية".

لوريس بجانب ليونيل ميسي انضما للقائمة الذهبية للذين ارتدوا شارة القيادة في نهائيين مختلفين لكأس العالم مع كارل هاينز رومينيجه في 1982 و1986، والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في 1986 و1990، والبرازيلي دونجا في 1994 و1998.

وارتدى لويس شارة قيادة فرنسا في نهائي مونديال 2018 ثم 2022.

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