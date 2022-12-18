رونالدو الظاهرة يهنئ ميسي بكأس العالم: ما تقدمه يلقي بالمنافسة بعيدا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

الظاهرة رونالدو

هنأ الظاهرة البرازيلية والأيقونة رونالدو نظيره ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم 2022.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا اليوم الأحد في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة قائلا: "كرة القدم التي يقدمها ذلك الرجل تلقي بأي منافسة إلى أقصى الزاوية".

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وواصل "الكثير من البرازيليين والكثير من الأشخاص حول العالم كانوا يشجعون ميسي في هذا النهائي المثير، وداع جدير بالعبقري الذي بعيدا عن كونه نجم لكأس العالم قاد حُقبة".

وأتم رونالدو المتوج بكأس العالم مرتين عامي 1994 و2002 حديثه قائلا: "تهانينا ميسي".

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