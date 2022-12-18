ميسي: الفوز بكأس العالم كان حلمي منذ الصغر.. ولن أعتزل دوليا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 21:57

كتب : FilGoal

ميسي يحتفل بكأس العالم

شدد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أنه لن يعتزل اللعب الدولي مع التانجو، مشيرا إلى أن الفوز بلقب كأس العالم كان حلمه من الصغر.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين
قطر 2022

وفاز منتخب الأرجنتين أخيرا بلقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986 بعد الفوز على فرنسا 4-2 بركلات اتلرجيح بعد التعادل 3-3.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "هذه الكأس جميلة، لقد عانينا كثيرا ولكننا حققنا اللقب".

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وأضاف "لا يمكننا الانتظار حتى نعود إلى الأرجنتين لنرى مدى الجنون الذي سيكون هناك".

وواصل "من الجنون أن يحدث الأمر بهذه الطريقة، كنت أرغب في الفوز باللقب كثيرا وكنت أعرف أن الله سيمنحها لي. الآن علينا الاستمتاع".

واستكمل "كان لدي هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بالفوز بكأس العالم. لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا".

وأتم "لن أعتزل اللعب الدولي، أريد مواصلة اللعب مع منتخب الأرجنتين كبطل".

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أرقام ميسي في كأس العالم

-ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

-ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

-ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

-ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

-ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

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-ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

-ميسي هو أكثر من صنع أهداف في تاريخ كأس العالم (متساويا مع مارادونا 8 تمريرات حاسمة).

-ميسي أكثر لاعب يساهم في الأهداف طوال تاريخ كأس العالم برصيد 21 هدفا (13 هدفا و8 تمريرات حاسمة) متخطيا رقم الثلاثي جيرد مولر ورونالدو الظاهرة وميروسلاف كلوزه.

-ميسي أكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للأرجنتين بكأس العالم.

-ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للفرص طوال تاريخ كأس العالم، متخطيا دييجو أرماندو مارادونا.

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-ميسي هو أول لاعب يساهم في 10 أهداف خلال نسخة واحدة من كأس العالم بعد دييجو أرماندو مارادونا في 1986. (عادله مبابي بعد ذلك).

-ميسي هو أكثر لاعب يسجل في كل البطولات الكبرى برصيد 26 هدفا متفوقا على رونالدو الظاهرة بـ25 هدف.

-ميسي هو أول لاعب يحصد لقب أفضل لاعب في كأس العالم مرتين.

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