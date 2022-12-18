ديشامب عن مستقبله: اجتماع حاسم يحدد كل شيء.. وعانينا خلال الأيام الماضية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 21:27

كتب : FilGoal

ديدييه ديشامب - الأرجنتين -فرنسا

قال ديديه ديشامب إن مستقبله لم يتحدد بعد وذلك عقب الهزيمة في نهائي كأس العالم 2022.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا اليوم الأحد في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث ديشامب عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "حتى لو كانت النتيجة مختلفة عما حدث سوف ألتقي برئيس الاتحاد الفرنسي في بداية العام المقبل وسنناقش كل شيء".

أخبار متعلقة:
ميسي قفّل اللعبة في يومه الأخير حصل على كل شيء.. ميسي رجل مباراة نهائي كأس العالم ميسي - الحريف 2022 ومن غيره؟ القفاز الذهبي.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم

وعن المباراة قال: "النصف الأول من المباراة كان صعبا لم نكن جيدين بدنيا وجماعيا لم تكن الأمور سهلة بل صعبة بسبب الإصابات".

وواصل "ولكن أجرينا بعض التعديلات وقمنا بما علينا وعدنا في النتيجة والفرصة لكولو مواني كانت ممكن أن تنهي كل شيء ولكن هذه كرة القدم".

وأردف "واجهنا منتخبا عنيدا وبدأوا البطولة بشكل غير جيد وخسروا من السعودية لكنهم استعادوا حيويتهم، رغم ما حدث في الشوط الأول وصلنا للقمة في بعض اللحظات".

وأتم "في الأيام الأربعة الأخيرة عانينا من المرض ومن بعض الأمور بشكل جماعي".

فرنسا الأرجنتين كأس العالم ديشامب
نرشح لكم
في يومه الأخير حصل على كل شيء.. ميسي رجل مباراة نهائي كأس العالم ميسي - الحريف 2022 ومن غيره؟ القفاز الذهبي.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم دي بول: لقد ولدنا لنعاني.. وكان يجب أن نفوز على حامل اللقب لنكون الأبطال سكالوني بعد الفوز بكأس العالم: أصبحت اليوم حرا الأفضل.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لـ كأس العالم 2022 الأرجنتيني الأول.. إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022 ميسي قفّل اللعبة
أخر الأخبار
ديشامب عن مستقبله: اجتماع حاسم يحدد كل شيء.. وعانينا خلال الأيام الماضية 19 دقيقة | قطر 2022
في يومه الأخير حصل على كل شيء.. ميسي رجل مباراة نهائي كأس العالم 39 دقيقة | قطر 2022
ميسي - الحريف 2022 55 دقيقة | قطر 2022
ومن غيره؟ القفاز الذهبي.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم ساعة | قطر 2022
دي بول: لقد ولدنا لنعاني.. وكان يجب أن نفوز على حامل اللقب لنكون الأبطال ساعة | قطر 2022
سكالوني بعد الفوز بكأس العالم: أصبحت اليوم حرا ساعة | قطر 2022
الأفضل.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لـ كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
الأرجنتيني الأول.. إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية