ديشامب عن مستقبله: اجتماع حاسم يحدد كل شيء.. وعانينا خلال الأيام الماضية

قال ديديه ديشامب إن مستقبله لم يتحدد بعد وذلك عقب الهزيمة في نهائي كأس العالم 2022.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا اليوم الأحد في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث ديشامب عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "حتى لو كانت النتيجة مختلفة عما حدث سوف ألتقي برئيس الاتحاد الفرنسي في بداية العام المقبل وسنناقش كل شيء".

وعن المباراة قال: "النصف الأول من المباراة كان صعبا لم نكن جيدين بدنيا وجماعيا لم تكن الأمور سهلة بل صعبة بسبب الإصابات".

وواصل "ولكن أجرينا بعض التعديلات وقمنا بما علينا وعدنا في النتيجة والفرصة لكولو مواني كانت ممكن أن تنهي كل شيء ولكن هذه كرة القدم".

وأردف "واجهنا منتخبا عنيدا وبدأوا البطولة بشكل غير جيد وخسروا من السعودية لكنهم استعادوا حيويتهم، رغم ما حدث في الشوط الأول وصلنا للقمة في بعض اللحظات".

وأتم "في الأيام الأربعة الأخيرة عانينا من المرض ومن بعض الأمور بشكل جماعي".