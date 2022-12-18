ميسي - الحريف 2022

بدأها في يونيو 2006 واحتاج لأكثر من 16 عاما لتخضع أخيرا بطولة كأس العالم لـ ليونيل أندريس ميسي.

وصفها الشاعر المصري "عمرو أبو زيد" قبل النهائي بصراع ميسي ومبابي على طريقة فيلم "الحريف" لعادل إمام في 1984.

مبابي حقق كأس العالم وقد يحققه مستقبلا ولكن ليونيل ميسي كانت له الكلمة اليوم وطوال كأس العالم.

ميسي دخل نسخة 2022 ليكمل ما تبقى له من أُحجية كأس العالم ليحطم عديد وعديد الأرقام في البطولة.

هل تعرفها جميعا؟ هيا بنا نستعرض الأرقام التي وصل لها ليونيل ميسي في نسخة 2022.

-ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

-ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

-ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

▪بين هدف في صربيا أمس وثنائية أمام فرنسا اليوم، 6,029 يوما لميسي في كأس العالم من البداية للنهاية ▪معاناة وبكاء وانكسارات ثم فرحة تاريخية .. ليونيل ميسي بطل الشعب الأرجنتيني 👑🇦🇷#في_المونديال pic.twitter.com/dDZazArKsj — FilGoal (@FilGoal) December 18, 2022

-ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

-ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

-ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

-ميسي هو أكثر من صنع أهداف في تاريخ كأس العالم (متساويا مع مارادونا 8 تمريرات حاسمة).

-ميسي أكثر لاعب يساهم في الأهداف طوال تاريخ كأس العالم برصيد 21 هدفا (13 هدفا و8 تمريرات حاسمة) متخطيا رقم الثلاثي جيرد مولر ورونالدو الظاهرة وميروسلاف كلوزه.

-ميسي أكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للأرجنتين بكأس العالم.

-ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للفرص طوال تاريخ كأس العالم، متخطيا دييجو أرماندو مارادونا.

-ميسي هو أول لاعب يساهم في 10 أهداف خلال نسخة واحدة من كأس العالم بعد دييجو أرماندو مارادونا في 1986. (عادله مبابي بعد ذلك).

-ميسي هو أكثر لاعب يسجل في كل البطولات الكبرى برصيد 26 هدفا متفوقا على رونالدو الظاهرة بـ25 هدف.

-ميسي هو أول لاعب يحصد لقب أفضل لاعب في كأس العالم مرتين.