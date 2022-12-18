كأس العالم 2022 الأغزر تهديفيا في التاريخ

حطم كأس العالم 2022 الرقم القياسي كأثكر النسخ غزارة تهديفية في تاريخ البطولة.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثالث لفرنسا في الوقت الإضافي في مرمى الأرجنتين خلال المباراة النهائية.

بهدف ميسي أصبحت تلك النسخة هي التي شهدت أكثر عدد من الأهداف لوصولها للهدف رقم 172.

وحطمت نسخة 2022 الرقم السابق لنسختي 1998 و2014 الذين كانوا الأكثر تهديفيا.

نسخة 2018 في روسيا شهدت تسجيل 196 هدفا.

وشهدت نسخة كوريا واليابان في 2002 161 هدفا.

نسختي 1930 و1934 كانوا الأقل تهديفا بـ 70 هدفا ولكن بالعدد الأقل من الفرق المشاركة.

من النسخة المقبلة سيشارك 48 فريقا في كأس العالم وبالتالي سيزيد عدد المباريات لذلك من المتوقع أن يزيد عدد الأهداف.