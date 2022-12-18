الأول منذ مارادونا ومئوية القدم اليمنى.. أرقام ميسي تتوالى في نهائي كأس العالم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 19:38

كتب : FilGoal

هدف ميسي الثالث - الأرجنتين - فرنسا

هدف تاريخي لمنتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 109 خلال الوقت الإضافي.

وبات ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك في 10 أهداف (7 أهداف - 3 تمريرات حاسمة) منذ الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في 1986.

أيضا أصبح ميسي أكثر لاعب يسجل في كل البطولات العالمية الدولية والقارية (26 هدفا) متقدما على البرازيلي رونالدو دا ليما (25).

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أعسر القدم ليونيل، سجل هدفه رقم 100 بقدمه اليمنى في جميع البطولات.

كما بات ميسي رابع هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 13 هدفا، بعد الألماني ميروسلاف كلوزه (16) والبرازيلي رونالدو (15) والألماني جيرد مولر (14)، وبالتساوي مع الفرنسي جاست فونتان.

سجل ميسي هدفين في المباراة النهائية، ليضيفهما إلى 5 أهداف في شباك السعودية والمكسيك وأستراليا وهولندا وكرواتيا على الترتيب، بواقع هدف في شباك كل منهم.

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