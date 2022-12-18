الأرجنتيني الأول.. إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

توج لاعب الوسط الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم قطر 2022.

ويلعب إنزو في صفوف بنفيكا البرتغال، ويعد هدفا للعديد من كبار الأندية الأوروبية.

الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاما حقق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

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وتأهل منتخب الأرجنتين بصدارة المجموعة الثالثة، بعد خسارة أمام السعودية 2-1 ثم فوز على المكسيك 2-0 وبولندا بنفس النتيجة.

وفي دور الـ 16 تمكن المنتخب الأرجنتيني من إقصاء أستراليا 2-1 في دور الـ 16، ثم هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في دور الثمانية، ثم تغلب على كرواتيا 3-0 في نصف النهائي.

وبذلك يصبح إنزو فيرنانديز أول لاعب أرجنتيني يفوز بالجائزة.

وبدأت هذه الجائزة في نسخة 1958 بالسويد، وكان بيليه أسطورة البرازيل أول الفائزين بها.

وإليكم قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب شاب على مر تاريخ كأس العالم:

1958 - بيليه (البرازيل - 17 عاما)

1962 - فلوريان ألبرت (المجر - 20 عاما)

1966 - فرانز بيكنباور (ألمانيا - 20 عاما)

1970 - تيوفيلو كوبياس (بيرو - 21 عاما)

1974 - فلاديسلاف شمودا (بولندا - 20 عاما)

1978 - أنطونيو كابريني (إيطاليا - 20 عاما)

1982 - مانويل أموروس (فرنسا - 21 عاما)

1986 - إنزو سكيفو (بلجيكا - 20 عاما)

1990 - روبرت بروسينشكي (يوغوسلافيا - 21 عاما)

1994 - مارك أوفرمارس (هولندا - 20 عاما)

1998 - مايكل أوين (إنجلترا - 18 عاما)

2002 - لاندون دونوفان (أمريكا - 20 عاما)

2006 - لوكاس بودولسكي (ألمانيا - 21 عاما)

2010 - توماس مولر (ألمانيا - 20 عاما)

2014 - بول بوجبا (فرنسا - 21 عاما)

2018 - كيليان مبابي (فرنسا - 19 عاما)

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