ثلاثية تاريخية.. مبابي يحطم أرقام الجميع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 18:53

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف مبابي الثاني

حطم كيليان مبابي رقما قياسيا بتسجيله لهاتريك في مرمى الأرجنتين بنهائي كأس العالم 2022.

وسجل مبابي هدفين على التوالي في الدقيقة الـ 80 والـ 82 ليتعادل لفرنسا في المباراة النهائية.

قبل أن يعود للتسجيل في الدقيقة 118 من ركلة جزاء.

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وأصبح مبابي ثاني لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في نهائي كأس العالم بعد جوف هيرست في 1966 مع إنجلترا أمام ألمانيا الغربية.

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مبابي أصبح ثاني لاعب يسجل في نهائي كأس العالم مرتين على التوالي بعد فافا لاعب البرازيل الذي سجل في نسختي 1958 و1962.

وبات مبابي أصغر لاعب يسجل 12 هدفا في تاريخ كأس العالم بعمر 23 عاما و363 يوما.

مبابي هو الآن أكثر لاعب يسجل أهداف في تاريخ نهائي كأس العالم بأربعة أهداف محطما رقم كل من زين الدين زيدان وبيلي وفافا وجوف هارست.

ووصل مبابي لهدفه الثامن ليكون هداف النسخة الحالية من كأس العالم وليعادل رقم رونالدو الأكبر منذ عام 2002.

وأصبح مبابي أول لاعب يسجل 8 أهداف في نسخة واحدة منذ رونالدو في 2002.

كيليان مبابي الأرجنتين فرنسا نهائي كأس العالم قطر 2022
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