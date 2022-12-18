الأفضل.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لـ كأس العالم 2022

توج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2022 الذي أقيم على أراضي قطر.

وسجل ميسي 7 أهداف في كأس العالم، وصنع 3 خلال 7 مباريات مع منتخب الأرجنتين.

وسجل ميسي هدفه الأول في شباك السعودية، ثم الثاني أمام المكسيك في دور المجموعات.

الثالث كان من نصيب أستراليا في دور الـ 16، والرابع سكن شباك هولندا في ربع النهائي، أما الخامس فأتى أمام كرواتيا في نصف النهائي.

وأتى هدفيه السادس والسابع في شباك فرنسا في المباراة النهائية.

وصنع ميسي 3 أهداف في البطولة أيضا، بواقع هدف أمام كل من المكسيك وهولندا وكرواتيا، وهو الأكثر مشاركة في التهديف بـ 9 مساهمات.

بذلك يفوز ميسي بالجائزة للمرة الثانية في تاريخه بعد أن توج بها في 2014، حين حل المنتخب الأرجنتيني وصيفا بعد خسارة النهائي أمام ألمانيا.

وفضت الأرجنتين الشراكة مع البرازيل وإيطاليا، حيث نالت جائزة اللاعب الأفضل في المونديال للمرة الثالثة، بعد تتويج دييجو أرماندو مارادونا بجائزة 1986.

وبدأت جائزة الكرة الذهبية لبطولة كأس العالم عام 1982، وتوج الإيطالي باولو روسي بنسختها الأولى.

وإليكم قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية للمونديال على مر التاريخ:

1982 - باولو روسي (إيطاليا)

1986 - دييجو أرماندو مارادونا (الأرجنتين)

1990 - سالفاتوري سكيلاتشي (إيطاليا)

1994 - روماريو (البرازيل)

1998 - رونالدو (البرازيل)

2002 - أوليفر كان (ألمانيا)

2006 - زين الدين زيدان (فرنسا)

2010 - دييجو فورلان (أوروجواي)

2014 - ليونيل ميسي (الأرجنتين)

2018 - لوكا مودريتش (كرواتيا)