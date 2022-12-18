مبابي يرفع الحذاء الذهبي.. ترتيب الهدافين في كأس العالم 2022

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - مبابي

توج كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بجائزة الحذاء الذهبي لـ هداف كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل كيليان ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، وهم السادس والسابع والثامن في رصيده بالبطولة، في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و81 بعد صناعة ماركوس تورام و118 من ركلة جزاء.

وسجل مبابي هدفه الأول في شباك أستراليا، ثم الثاني والثالث أمام الدنمارك في دور المجموعات.

الهدفان الرابع والخامس كانا من نصيب بولندا في دور الـ 16.

وصنع مبابي هدفين في البطولة أيضا، ليتساوى مع ليونيل ميسي كالأكثر مشاركة في التهديف بـ 10 مساهمات إجمالا (سجل ميسي 7 أهداف وصنع 2).

وتفوق مبابي على ميسي في المباراة النهائية، حيث كانا متساويان قبل المباراة برصيد 5 أهداف لكل منهما، إلا أن ليو كان يملك أفضلية التمريرات الحاسمة للظفر بالحذاء الذهبي.

وإليكم ترتيب الهدافين لبطولة كأس العالم 2022

1- كيليان مبابي (فرنسا) - 8 أهداف

2- ليونيل ميسي (الأرجنتين) - 7 أهداف

3= جوليان ألفاريز (الأرجنتين) - 4 أهداف

3= أوليفييه جيرو (فرنسا) - 4 أهداف

3 أهداف:

جونكالو راموس (البرتغال)

ألفارو موراتا (إسبانيا)

ماركوس راشفورد (إنجلترا)

إينير فالنسيا (الإكوادور)

بوكايو ساكا (إنجلترا)

ريتشارليسون (البرازيل)

كودي جاكبو (هولندا)

هدفان:

برونو فيرنانديز (البرتغال)

هاري كين (إنجلترا)

نيكلاس فولكروج (ألمانيا)

فينسنت أبو بكر (الكاميرون)

مهدي طارمي (إيران)

نيمار (البرازيل)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

فاوت فيجورست (هولندا)

رافاييل لياو (البرتغال)

كاي هافيرتز (ألمانيا)

جيورجيان دي أراسكايتا (أوروجواي)

ريتسو دوان (اليابان)

فيران توريس (إسبانيا)

محمد قدوس (غانا)

كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022 هداف كأس العالم ترتيب الهدافين جدول ترتيب هدافي كأس العالم الأرجنتين منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي كيليان مبابي منتخب فرنسا
نرشح لكم
ديشامب عن مستقبله: اجتماع حاسم يحدد كل شيء.. وعانينا خلال الأيام الماضية في يومه الأخير حصل على كل شيء.. ميسي رجل مباراة نهائي كأس العالم ميسي - الحريف 2022 ومن غيره؟ القفاز الذهبي.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم دي بول: لقد ولدنا لنعاني.. وكان يجب أن نفوز على حامل اللقب لنكون الأبطال سكالوني بعد الفوز بكأس العالم: أصبحت اليوم حرا الأفضل.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لـ كأس العالم 2022 الأرجنتيني الأول.. إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022
أخر الأخبار
ديشامب عن مستقبله: اجتماع حاسم يحدد كل شيء.. وعانينا خلال الأيام الماضية 19 دقيقة | قطر 2022
في يومه الأخير حصل على كل شيء.. ميسي رجل مباراة نهائي كأس العالم 39 دقيقة | قطر 2022
ميسي - الحريف 2022 55 دقيقة | قطر 2022
ومن غيره؟ القفاز الذهبي.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم ساعة | قطر 2022
دي بول: لقد ولدنا لنعاني.. وكان يجب أن نفوز على حامل اللقب لنكون الأبطال ساعة | قطر 2022
سكالوني بعد الفوز بكأس العالم: أصبحت اليوم حرا ساعة | قطر 2022
الأفضل.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لـ كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
الأرجنتيني الأول.. إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية