ميسي ولوريس إلى القائمة الذهبية.. أرقام فرنسية مخيبة في نهائي كأس العالم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم - الأرجنتين × فرنسا

شوط مخيب من جانب منتخب فرنسا الذي بات أول فريق يعجز عن التسديد على المرمى طوال الشوط الأول في تاريخ إحصاء البطولة منذ 1966.

أيضا عجزت فرنسا عن لمس الكرة داخل منطقة جزاء الأرجنتين طوال الشوط الأول.

وانضم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وهوجو لوريس قائد فرنسا إلى قائمة اللاعبين الذين حملوا شارة القيادة في أكثر من نهائي بتاريخ كأس العالم.

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وحمل ليونيل الشارة في نهائي 2014 ونهائي 2022، فيما حملها لوريس في 2018 و2022.

القائمة تضم الألماني كارل هاينز رومينيجه في 1982 و1986، والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في 1986 و1990، والبرازيلي دونجا في 1994 و1998.

ويبحث منتخبا فرنسا والأرجنتين عن الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.

وتوج الديوك بالمونديال عامي 1998 و2018، فيما فاز الألبيسيليستي في عامي 1978.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الأدوار الإقصائية بصدارة المجموعة الثالثة، بعد الخسارة أمام السعودية والفوز على المكسيك وبولندا.

وفي دور الـ 16 مر على حساب أستراليا بنتيجة 2-1، ثم عبر هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في ربع النهائي، قبل أن يفوز على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر احتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا والدنمارك والخسارة أمام تونس.

وفي دور الـ 16 فاز على بولندا 3-1 ثم اجتاز إنجلترا في ربع النهائي بنتيجة 2-1 وتغلب على المغرب في نصف النهائي 2-0.

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