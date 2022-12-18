عائلة مونديالية.. أول ابن بعد أب يشارك في نهائي كأس العالم

وسط أحداث مثيرة للغاية، سجل ماركوس تورام لاعب منتخب فرنسا واقعة مميزة بمشاركته في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

وأتى تورام في الدقيقة 41 رفقة راندال كولو مواني، بدلا من أوليفييه جيرو وعثمان ديمبيلي.

وأجرى ديدييه ديشامب مدرب فرنسا تبديليه إثر تأخره بهدفين دون رد أمام الأرجنتين.

بذلك بات ماركوس ووالده ليليان تورام أسطورة دفاع فرنسا أول أب وابنه يلعبان في نهائي كأس العالم.

ولعب ليليان تورام نهائي كأس العالم 1998 أمام البرازيل والذي انتهى بفوز الديوك 3-0.

كما لعب نهائي 2006 أمام إيطاليا، والذي انتهى بفوز الأزوري بركلات الترجيح.

ويبحث منتخبا فرنسا والأرجنتين عن الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.

وتوج الديوك بالمونديال عامي 1998 و2018، فيما فاز الألبيسيليستي في عامي 1978.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الأدوار الإقصائية بصدارة المجموعة الثالثة، بعد الخسارة أمام السعودية والفوز على المكسيك وبولندا.

وفي دور الـ 16 مر على حساب أستراليا بنتيجة 2-1، ثم عبر هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في ربع النهائي، قبل أن يفوز على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر احتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا والدنمارك والخسارة أمام تونس.

وفي دور الـ 16 فاز على بولندا 3-1 ثم اجتاز إنجلترا في ربع النهائي بنتيجة 2-1 وتغلب على المغرب في نصف النهائي 2-0.