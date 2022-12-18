الإسماعيلي يعلن انضمام عمر جمال وأحمد الجمل للجهاز الفني

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

قرر أيمن الجمل المدير الفني للإسماعيلي ضم ثنائي الدراويش السابق عمر جمال وأيمن الجمل لجهازه الفني.

وأوضح بيان الإسماعيلي الرسمي أن ذلك يأتي في ظل الخبرات الكبيرة على الصعيد التدريبي للثنائي وباعتباره من العناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية والمشورة للمدير الفني.

وتواجد نجما الدراويش في المران الذي أقيم اليوم.

أخبار متعلقة:
على القمة.. رقم جديد لـ ميسي في نهائي كأس العالم الـتغيير الـ 30 في الدرجة الثانية.. طارق عبد الله مديرا فنيا للمصري بالسلوم إنفانتينو: صرت جزءًا من الوطن العربي وتعلمت الرقص القطري.. تمت المهمة بنجاح

ويستعد الإسماعيلي للقاء إنبي بعد غد الثلاثاء في ملعب بتروسبورت في ثامن جولات الدوري المصري.

وتولى أيمن الجمل المسؤولية خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو عقب إقالته.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

الإسماعيلي
نرشح لكم
بانثرز يتوج بالدوري المصري للهواة في نسخته الثانية بابا فاسيليو يروي تفاصيل مشكلته السابقة في غزل المحلة.. وسر أداء الفريق في الموسم الحالي الهلال لـ في الجول: وافقنا على استضافة مباريات المريخ.. وهذا موقف الحضور الجماهيري مران الأهلي – عودة ديانج وظهور طاهر.. واحتفال بعيد ميلاد الشناوي وكيله: إيهاب جلال تمسك بتدريب فاركو أمام الأهلي.. ومفاوضات الإسماعيلي لم تكن رسمية لاعب الأولمبي يعلن تقدمه بشكوى ضد النادي عبر في الجول: عاملوني بطريقة لا تليق الكومي يعلن صرف جزء من مستحقات لاعبي الإسماعيلي.. وتحمل تكاليف علاج كوليبالي فاركو يعلن تعاقده مع إيهاب جلال
أخر الأخبار
ميسي ولوريس إلى القائمة الذهبية.. أرقام فرنسية مخيبة في نهائي كأس العالم 2 دقيقة | قطر 2022
عائلة مونديالية.. أول ابن بعد أب يشارك في نهائي كأس العالم 30 دقيقة | قطر 2022
منقد التانجو.. دي ماريا أول أرجنتيني يسجل في نهائي الكوبا وكأس العالم 33 دقيقة | قطر 2022
تعرف على المطربة المصرية التي ظهرت في نهائي كأس العالم 54 دقيقة | قطر 2022
تخطى مالديني وكلوزه وعادل رونالدو.. ميسي يحطم الأرقام بعد التسجيل في نهائي كأس العالم 55 دقيقة | قطر 2022
الإسماعيلي يعلن انضمام عمر جمال وأحمد الجمل للجهاز الفني ساعة | الكرة المصرية
على القمة.. رقم جديد لـ ميسي في نهائي كأس العالم ساعة | قطر 2022
الـتغيير الـ 30 في الدرجة الثانية.. طارق عبد الله مديرا فنيا للمصري بالسلوم ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا