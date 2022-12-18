الإسماعيلي يعلن انضمام عمر جمال وأحمد الجمل للجهاز الفني
الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 17:05
كتب : FilGoal
قرر أيمن الجمل المدير الفني للإسماعيلي ضم ثنائي الدراويش السابق عمر جمال وأيمن الجمل لجهازه الفني.
وأوضح بيان الإسماعيلي الرسمي أن ذلك يأتي في ظل الخبرات الكبيرة على الصعيد التدريبي للثنائي وباعتباره من العناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية والمشورة للمدير الفني.
وتواجد نجما الدراويش في المران الذي أقيم اليوم.
ويستعد الإسماعيلي للقاء إنبي بعد غد الثلاثاء في ملعب بتروسبورت في ثامن جولات الدوري المصري.
وتولى أيمن الجمل المسؤولية خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو عقب إقالته.
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط.
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