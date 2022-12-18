على القمة.. رقم جديد لـ ميسي في نهائي كأس العالم

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد التانجو إلى رقم جديد في كأس العالم 2022 الذي يختتم اليوم.

ويشارك البرغوث أساسيا مع الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي المونديال، ليلعب بذلك مباراته الـ26 في كأس االعالم.

وبذلك، يحطم ميسي رقم الألماني لوثار ماتيوس وينفرد بكونه أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المونديال.

أرقام حققها ميسي في النسخة الحالية من كأس العالم

أصبح ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966 متساويا مع مارادونا بـ 8 أهداف لكل منهما.

النجم الأرجنتيني هو اللاعب الوحيد منذ نفس النسخة الذي يتمكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة 4 مرات خلال نسخة واحدة.

وارتدى ليونيل ميسي شارة قيادة الأرجنتين للمباراة الـ19 في كأس العالم متخطيا رافائيل ماركيز قائد المكسيك السابق ليكون أكثر اللاعبين قيادة لمنتخب بلاده في تاريخ المونديال.

وحصد ميسي جائزة رجل المباراة للمرة العاشرة في كأس العالم (أربعة منها في نسخة 2022) ليكون أكثر اللاعبين حصولا عليها متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب السبع مرات.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي كالهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم بـ 11 هدفا متخطيا جابرييل باتيستوتا صاحب الـ 10 أهداف.

وعادل ميسي جيرد مولر ورونالدو دا ليما وميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم بـ 18 هدفا.

وبات ميسي أكبر لاعب يسجل ويصنع لمنتخب الأرجنتين في نفس المباراة خلال كأس العالم.

إضافة إلى كونه أكثر اللاعبين صناعة للفرص في تاريخ المونديال متفوقا على دييجة أرماندو مارادونا.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

أرقام قد يحققها ميسي في النهائي

إذا لعب ميسي 23 دقيقة، سيحطم رقم باولو مالديني كأكثر اللاعبين لعبا للدقائق في تاريخ المونديال.

ويحتاج ميسي للتسجيل ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم الذي يسجل في كل الأدوار الإقصائية للبطولة.

وحال صناعة ميسي لهدف سينفرد برقم الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ 1966، ويمتلك البرغوث ثماني تمريرات حاسمة وهو نفس رقم مارادونا.

وإذا تمكن ميسي من التسجيل أو الصناعة سيصبح أول لاعب يساهم في 20 هدفا في كأس العالم.

ميسي ساهم في 19 هدفا حتى الآن (سجل 11 وصنع 8) متساويا مع رونالدو الظاهرة وميروسلاف كولزه وجيرد مولر.

وإذا سجل ميسي هدفين، سيصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولات الكبرى (اليورو وكوبا أميركا وكأس العالم).

يمتلك ميسي الآن 24 هدفا، بفارق هدف واحد عن رونالدو الظاهرة. .

وإذا صنع ميسي هدفين، سيصبح ثاني لاعب يسجل خمسة أهداف ويصنع مثلها في نسخة واحدة بعد دييجو أرماندو مارادونا في 1986.

بعد الفوز بها في 2014، سيصبح ميسي أول لاعب يحقق الكرة الذهبية في كأس العالم مرتين إذا توج بها غدا.

وإذا فاز بهداف البطولة، سيصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب يفوز بجائزة هداف كأس العالم تحت 20 عاما ثم هداف البطولة بعد أوليج سالينكو.