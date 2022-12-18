الـتغيير الـ 30 في الدرجة الثانية.. طارق عبد الله مديرا فنيا للمصري بالسلوم

أعلن نادي المصري بالسلوم تعيين طارق عبد الله مديرا فنيا للفريق خلفا لعطية صابر.

وكان النادي قد أعلن رحيل عطية صابر بعد الخسارة من المنصورة بهدفين دون مقابل في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية.

ويتواجد في الجهاز الفني برفقة طارق عبدالله كل من عمرو فهيم وأحمد عبد الظاهر.

ويشارك الفريق في الموسم الحالي بعناصر من قطاع ناشئين نادي إنبي.

طارق عبد الله أصبح هو المدرب رقم 30 الذي ياتي في تغيير منذ بداية الموسم الحالي في الدرجة الثانية.

وجاءت التغيرات السابقة بالكامل كالتالي:

1-اقاله أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح ابو الفتوح بعد الجولة الثانية

2-اقاله عبدالناصر محمد من الإنتاج الحربي بعد الجولة الثانية وتعيين سيد عيد

3-استقالة سعيد ابراهيم من الألومنيوم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري

4-استقالة نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة

5-استقالة محمد عبد الله من بايونيرز بعد الجولة الرابعة وتعيين حسن موسى

6-استقالة حسن خيري من الألومنيوم بعد مباراة الجولة الرابعة وتعيين ابو طالب العيسوي

7-استقالة حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال وتعيين حوده الترك

8-استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم بعد الجولة الرابعة وتعيين خالد اينو

9- إستقالة امير عزمي مجاهد من تدريب المنيا بعد الجولة الرابعة وتعيين شريف الخشاب

10- إستقالة هاني عرفه المدير الفني لنادي الإعلاميين بعد الجولة الرابعة وتعيبن علاء ابراهيم

11- إستقالة هيثم سمير من تدريب المدينة المنورة بعد الجولة الرابعة وتعيين شديد قناوي

12-استقالة محمد حسن من تدريب مستقبل وطن بعد الجولة الرابعة وتعيين سامر عبد الرحمن

13-استقالة صلاح ابو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية بعد الجولة الرابعة وتعيين أشرف خضر

14-استقالة ايمن الجمل من كفر الشيخ بعد الجولة الخامسة وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق

15-استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد الجولة الخامسة وتعيين امير عزمي مجاهد

16-استقالة حودة الترك من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي

17-استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد

18- إستقالة محمد كابوريا من تدريب تليفونات بني سويف بعد الجولة السادسة وتعيين عماد عابدين

19- إستقالة شريف الخشاب من تدريب المنيا وتعيين محمد عبد المجيد بيبو

20-استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب المجد السكندري بعد الجولة السابعة وتعيين امير قيصر مؤقتا ثم ابراهيم سعيد

21- إستقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس بعد الجولة السابعة وتعيين سعيد صبحي

22- إقالة رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الجولة السابعة وتعيين شريف الخشاب

23- إستقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبد العال

24-استقالة حسن موسى من بايونيرز وتعيين حسن كفته

25-استقالة ياسر رضوان من تدريب النصر وتعيين طارق السيد

26- إقالة علاء ابراهيم من تدريب الإعلاميين وتعيين ضياء درويش مؤقتا

27- إقالة هشام زكريا من تدريب إيسترن كومباني وتعيين محمد صلاح

28- إقالة محمد عبد المجيد بيبو من المنيا وتعيين نبيل محمود

29- إستقالة هيثم صالح من أسمنت أسيوط