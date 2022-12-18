إنفانتينو: صرت جزءًا من الوطن العربي وتعلمت الرقص القطري.. تمت المهمة بنجاح

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو - رئيس فيفا

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سعادته البالغة بتنظيم قطر لنهائيات كأس العالم 2022.

وتلتقي الأرجنتين بـ فرنسا حاملة اللقب في المباراة النهائية في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد.

وصرّح إنفانتينو عبر بي إن سبورتس: "أشعر بالسعادة والفخر، الأمور تسير على ما يرام، سعيد جدا للتواجد في نهائي 2022".

وتابع: "صارت الأمور على أحسن ما يرام، وفي هذه اللحظات سنستمتع بنهائي مميز، نحن سعداء".

وأشار: "أحس أنني جزءًا لا يتجزّأ من هذه المنطقة ولطالما شعرت بالسعادة وتعلمت طريقة الرقص العربي، رقصت الرقصة القطرية العربية الشعبية".

وأكمل: "نهائي كأس العالم يتصادف مع اليوم الوطني للقطريين، نهنأهم بهذه المناسبة".

وأوضح: "كنت شاهد عيان على عملية التحضير لـ كأس العالم وكيفية استقبال الآخرين والانفتاح الذي حدث. الناس حضروا ليستمتعوا بأوقاتهم خلال كأس العالم في حضارة وبيئة ثقافية، تعرفوا على الإرث القطري وكل أنواع الأطعمة، أعتقد أن القطريين أنجهزوا المهمة على أحسن ما يرام".

وأتم: "أنا متتواجد هنا وسأعود مرة أخرى وأكتشف مزيدًا من الأشياء".

وأقام إنفانتينو في قطر على مدار سنوات بشكل جزئي ليشرف بشكل مباشر على عملية التحضير لكأس العالم.

وأقدم إنفانتينو على أمر قد لا يكون مسبوقًا، إذ حضر كل مباريات كأس العالم الـ 64، بما في ذلك المباريات التي أقيمت في توقيت واحد بنهاية الدور الأول، إذ كان يحضر الشوط الأول في مباراة، ويظهر في الشوط الثاني للمباراة الأخرى.

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