بانثرز يتوج بالدوري المصري للهواة في نسخته الثانية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

تتويج بانثرز بالدوري المصري للهواة

توج فريق بانثرز بالدوري المصري للهواة في نسخته الثانية بعد الفوز على جالاكتيكوس في المباراة النهائية.

وفاز بانثرز على جالاكتيكوس بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وتواجد نادي بيراميدز كشريك للمباراة النهائية التي أقيمت على ملعبه.

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وشهدت المباراة حضور تاكيس جونياس مدرب بيراميدز بالإضافة إلى محمد الشيبي لاعب الفريق.

وأقيمت البطولة برعاية OneFinance، بتغطية إعلامية مكثفة من FilGoal.com.

ويعمل الدوري المصري للهواة على إعطاء الفرصة للأجيال العديدة التي لا تمتلك الفرصة للعب في ناد أو ممارسة لعبتها المُفضلة.

رسالة الدوري المصري للهواة هي نشر لعبة كرة القدم ومنح الجميع فرصة ممارستها مع التأكيد على دور الرياضة وكرة القدم المجتمعي في خلق روابط بين كل عناصر المجتمع المصري دون النظر لمستوى مادي أو اجتماعي، ودون اعتبار لعامل السن و المساهمة في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة بإنشاء أندية افتراضية غرضها المنافسة في مباريات وبطولات منظمة.

وإيمانا بتلك الأفكار، تأمل شركات 3بونط، وكورة ستاتس وFilGoal.com في استخدام كرة القدم كأداة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الرياضة ولعب دور قوي لتنمية صناعة الرياضة وكرة القدم في مصر، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع وحالة التنمية الاقتصادية في الدولة على كل المستويات والمجالات لتمكين المشروع من إفادة المجتمع بشكل إيجابي.

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