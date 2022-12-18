اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول الفرق التي ستشارك في كأس سوبر الطائرة للسيدات

كشف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن أسماء الفرق التي ستشارك في كأس السوبر المصري لكرة الطائرة للسيدات.

وأعلن الاتحاد نظام جديد لكأس السوبر يشارك خلاله 4 فرق في البطولة وبناء عليه سيلعب في سوبر الرجال كل من الزمالك والاتحاد والأهلي وطلائع الجيش.

وقال مخلوف في تصريحات لـ FiLGoal.com :"من يشارك في البطولة هم بطل الدوري وبطل كأس مصر ووصيف الدوري ووصيفي البطولتين".

وتابع "في الرجال الزمالك كان بطل الدوري وبطل الكأس لذلك اتجهنا لوصيف الدوري وهو الاتحاد ووصيف الكأس وهو الأهلي ويشارك طلائع الجيش لأنه جاء في الترتيب التالي لكلا البطولتين".

وأضاف "على مستوى السيدات الأهلي هو بطل الدوري والكأس وسيشارك نادي الصيد وهو وصيف الكأس وسبورتنج كوصيف الدوري".

وأضاف "لتحديد الفريق الرابع اتجهنا لترتيب الدوري لذلك سيشارك فريق وادي دجلة ولكن الزمالك لن يشارك في البطولة لأنه كان في المركز الخامس بالموسم الماضي".

وأجرى الزمالك موسم تعاقدات قوي على مستوى السيدات بتعاقده مع أكثر من لاعبة للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.