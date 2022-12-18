تشكيل الأرجنتين - دي ماريا يجاور ميسي وألفاريز في الهجوم لمواجهة فرنسا

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين تشكيل فريقه الذي سيواجه فرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب الأرجنتين مع فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 على ملعب لوسيل وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وشهد التشكيل عودة أنخيل دي ماريا للتشكيل الأساسي ليلعب في ثلاثي الهجوم بجانب ليونيل ميسي ويوليان ألفاري.

ويلعب سكالوني بثلاثي وسط ملعب مكون من رودريجو دي باول وإنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستير.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: نهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاليافيكو.

الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير.

الهجوم: ليونيل ميسي - يوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا.

ويجلس ليساندرو مارتينيز ولاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

الحراس: فرانكو أرماني - جيرونيمو رولي.

الدفاع: ماركوس أكونيا - جيرمان بيزيلا - خوان فويث - جونزالو مونتييل - ليساندو مارتينيز.

الوسط: جويدو رودريجيز - تياجو أمادا - إزيكيل بالاسيوس - ليوناردو باريديس.

الهجوم: أنخيل كوريا - باولو ديبالا - لاوتارو مارتينيز.

ويعد ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يتواجد من تشكيل الأرجنتين الذي خاض المباراة النهائية الأخيرة له في 2014 عندما خسر من ألمانيا بهدف دون مقابل.