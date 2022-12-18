اختبر معلوماتك - هل تابعت مشوار فرنسا في كأس العالم جيدا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 14:56

كتب : محمود صلاح

المغرب - فرنسا

هل تابعت مشوار فرنسا في كأس العالم 2022 جيدا؟

FilGoal.com يختبر ذاكرتك بعد تأهل فرنسا للنهائي الثاني على التوالي.

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