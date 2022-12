تشكيل فرنسا – عودة رابيو وأوباميكانو.. وجيرو أساسي أمام الأرجنتين

Here is the starting 1️⃣1️⃣ for the 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 against Argentina 🔥

𝗪𝗘'𝗥𝗘 𝗔𝗟𝗟 𝗕𝗘𝗛𝗜𝗡𝗗 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 💪#ARGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/17qMovHKdL