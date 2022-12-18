تشكيل فرنسا – عودة رابيو وأوباميكانو.. وجيرو أساسي أمام الأرجنتين

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

جمهور فرنسا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيل بلاده لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وشهد التشكيل عودة الثنائي أدريان رابيو ودايو أوباميكانو بعد أن غابا عن المباراة الماضية.

وبالتالي يشارك الثنائي على حساب يوسف فوفانا وإبراهيما كوناتي.

كما يبدأ أساسيًا المهاجم المخضرم أوليفيه جيرو، وليس ماركوس تورام كما أشارت بعض التقارير يوم أمس.

ويتواجد في التشكيل 5 لاعبين من الذين بدأوا نهائي 2018 قبل 4 سنوات ونصف، هم: هوجو لوريس، ورافاييل فاران، وأنطوان جريزمان، وكيليان مبابي، وأوليفيه جيرو.

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: جول كوندي – رافاييل فاران – دايوت أوباميكانو – تيو هيرنانديز

الوسط: أوريليان تشواميني – أدريان رابيو – أنطوان جريزمان

الهجوم: عثمان ديمبيلي – أوليفيه جيرو – كيليان مبابي

دكة البدلاء: ستيف مانداندا - ألفونس أريولا - ويليام ساليبا – إبراهيما كوناتي - أكسيل ديساسي - بنجامين بافار - ماتيو جيندوزي - إدواردو كامافينجا - جوردان فيرتو – يوسف فوفانا - راندال كولو مواني - كينجسلي كومان – ماركوس تورام

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