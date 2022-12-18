تشكيل فرنسا – عودة رابيو وأوباميكانو.. وجيرو أساسي أمام الأرجنتين

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيل بلاده لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وشهد التشكيل عودة الثنائي أدريان رابيو ودايو أوباميكانو بعد أن غابا عن المباراة الماضية.

وبالتالي يشارك الثنائي على حساب يوسف فوفانا وإبراهيما كوناتي.

كما يبدأ أساسيًا المهاجم المخضرم أوليفيه جيرو، وليس ماركوس تورام كما أشارت بعض التقارير يوم أمس.

ويتواجد في التشكيل 5 لاعبين من الذين بدأوا نهائي 2018 قبل 4 سنوات ونصف، هم: هوجو لوريس، ورافاييل فاران، وأنطوان جريزمان، وكيليان مبابي، وأوليفيه جيرو.

Here is the starting 1️⃣1️⃣ for the 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 against Argentina 🔥 𝗪𝗘'𝗥𝗘 𝗔𝗟𝗟 𝗕𝗘𝗛𝗜𝗡𝗗 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 💪#ARGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/17qMovHKdL — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 18, 2022

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: جول كوندي – رافاييل فاران – دايوت أوباميكانو – تيو هيرنانديز

الوسط: أوريليان تشواميني – أدريان رابيو – أنطوان جريزمان

الهجوم: عثمان ديمبيلي – أوليفيه جيرو – كيليان مبابي

دكة البدلاء: ستيف مانداندا - ألفونس أريولا - ويليام ساليبا – إبراهيما كوناتي - أكسيل ديساسي - بنجامين بافار - ماتيو جيندوزي - إدواردو كامافينجا - جوردان فيرتو – يوسف فوفانا - راندال كولو مواني - كينجسلي كومان – ماركوس تورام