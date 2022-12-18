بابا فاسيليو يروي تفاصيل مشكلته السابقة في غزل المحلة.. وسر أداء الفريق في الموسم الحالي

كشف بابا فاسيليو مدرب غزل المحلة أسباب المشكلة التي واجهها مع الفريق في وقت سابق والتي كانت سببا في رغبته في الرحيل.

وكان فاسيليو قد غاب عن تدريبات غزل المحلة في وقت سابق وطلب الرحيل بسبب مشكلة في عدم تحويل راتبه بالدولار ولكنه عاد للاستمرار مع الفريق بعد حل مشكلة راتبه.

وقال فاسيليو في حوار عبر قناة أون تايم سبورت: "غزل المحلة من ميزانيته من الأقل في الدوري ولذلك كان يجب نكون موفقين جدا منظمين وأن نفهم الفارق بين الأوقات الزمنية للمباراة وأن نصنع مزيجا من حالة ذهنية وفنية للاعبين".

واستمر "نحن فريق منافس جدا ونريد أن نستعد بشكل جيد لكل مباراة وأن نكون منظمين واللاعبين يعرفون جيدا ما يفعلونه في كل مرحلة من المباراة وبدعم الجماهير نحن منافسين أقوياء ويعطوني الإحساس بأننا يمكننا منافسة أي فريق".

وواصل "لا أرى أن أي فريق يمكنه منافسة الأهلي والزمالك وأن يكسر القاعدة وتويج بالدوري مما رأيته في الفترة الماضية".

وتابع "هناك فرق عديدة صعبة في الدوري مثل الأهلي والزمالك الذين يأتون في المرتبة الأولى ثم بيراميدز وفيوتشر وفي العام الحالي يوجد العديد من الفرق الجيدة وهناك فرق لم تبدأ بشكل جيد ولكن هذا لا يعني أنهم فريق غير جيد".

وشدد "لا أفكر في الهروب من قاع الدوري ولكن في تحسين طريقة اللعب والأداء في كل مباراة وكل يوم نتدرب فيه هذا ما أركز عليه وكل مباراة هي الأهم، هذه فكرة جديدة للاعبين ونحاول أن نتطور ما نفعله في كل مباراة بعد دراسة التفاصيل سواء كانت الكرة معنا أو لا ولا أفكر في الوقت الحالي في الفوز بالدوري أو تجنب الهبوط".

وكشف فاسيليو عن أسباب قبوله تدريب غزل المحلة قائلا: "عندما تلقيت العرض من علي العباسي درست الفريق ووجدت أشياء جميلة ليس في طريقة اللعب ولكن الفريق لديه لاعبين شباب وعقليتهم وروحهم في أعلى مستوى ورأيت الطموح في اللاعبين الذين يشعرون بالجوع لتحقيق النجاح".

وأكد "بالعمل الشاق وتغيير بعد الجوانب وضم لاعبين في مراكز معينة يمكننا تحقيق أشياء عظيمة".

وأضاف "من الممكن دائما أن تكون منافس إذا كنت منظما بشكل كبير حتى لو كانت الفروقات كبيرة وفي رأيي الفريق الذي يفهم المباراة بشكل أكبر والأكثر تنظيما ولديه فلسفة واضحة عن طريقة لعبه يمكنه أن ينافس وأنا على ثقة أننا أظهرنا ذلك".

وشدد "لا يمكنني إيقاف أي أحد عن الحلم ولكن يجب أن نكون واقعيين وعلينا أن نبقي أقدامنا على الأرض ويجب ألا نثقل كاهل اللاعبين بأحمال لا يتحملوها".

وتحدث فاسيليو عن أسباب رغبته في الرحيل عن الفريق خلال وقت سابق قائلا: " ما حدث أصبح في الماضي ولكن كان هناك مشكلة كبيرة في العقد لأن البنك الذي أتعامل معه في بلدي رفض التعامل بالجنيه المصري ولحوالي شهرين أو ثلاثة لم أستطع أن أرسل أموال أو تحويل النقود المصرية لذلك كان هذا يعني إنني أعمل بدون أجر والنادي عرف بتلك المشكلة بعد الأسبوع الأول أو الثاني".

وأردف "أبلغت النادي أكثر من مرة وطلبت منهم حل المشكلة ولكن لم أطلب الرحيل أو زيادة راتبي، ولم تكن المشكلة تتعلق بعروض أخرى ولكن كانت مشكلتي تتعلق بأنني أريد أن أتلقى أموالي بالدولار وعندما عدت الفريق عدت بنفس العقد ولكن فقط أتلقى الآن أموالي بالدولار ولم أطلب شيء غير ما طلبته عند المفاوضات والحديث عن تدريبي للمصري كان مجرد شائعات".

وأكمل "في الثلاثة أو أربعة أشهر الماضية تلقيت العديد من العروض ولكن يجب أن أكون وفيا لفريقي".

وكشف "عقدي يمتد لموسم واحد سأنهيه وبعدها إذا أراد الفريق استمراري عليهم التحدث معي ولكن هذا ليس الوقت المناسب لذلك وكل ما يشغل بالي حاليا هو المباراة المقبلة".

وأضاف "أنا أحب الشغف والحماس الذي تتمتع به جماهير غزل المحلة ويجعلونني أشعر بمشاعر لا تصدق وأقول لهم شكرا جزيلا وأعدهم إننا سنعمل بجد".

وأتم "سر الأداء الذي نقدمه هو العمل مع اللاعبين بطريقة مختلفة وبالعمل الشاق في التحضير للموسم وفترة الإعداد وأدخلت بعض الأفكار الجديدة التي توافق معها اللاعبين بسرعة لم أتوقعها".

ويحتل غزل المحلة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاهلي صاحب الصدارة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فيوتشر غدا الإثنين في الجولة الثامنة من الدوري المصري على ملعب الأهلي وي السلام.