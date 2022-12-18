مران الأهلي – عودة ديانج وظهور طاهر.. واحتفال بعيد ميلاد الشناوي

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 12:03

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج - مران الأهلي

عاد المالي أليو ديانج لتدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي غيّبته عن مباراة فيوتشر الماضية.

وخاض الأهلي المران الصباحي اليوم الأحد في ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة فاركو الثلاثاء المقبل.

وانتظم ديانج في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاده من مباراة فيوتشر بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

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كما تلقى الأهلي نبأ سعيدًا آخر بظهور طاهر محمد في ملعب التتش وبدء مرحلة الركض في إطار برنامجه العلاجي للتعافي من الجزع الذي أصيب به في الرباط الداخلي للركبة.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريب أمس السبت، وعادوا اليوم الأحد بمران بدأ بفقرات بدنية متنوعة.

كما شهد المران فقرات فنية من ضمنها العرضيات والتصويب على المرمى، مع عمل تقسيمة مصغرة بمشاركة 3 فرق في ختام المران.

واحتفل الفريق بعيد ميلاد محمد الشناوي قائد الأهلي قبل انطلاق المران.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو في الخامسة مساءً الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.

وفرّط الأهلي في أول النقاط بتعادله المثير أمام فيوتشر مساء الجمعة الماضي بهدفٍ لكل طرف.

لكن يظل الأهلي متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب مطارديه.

الأهلي مران الأهلي
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