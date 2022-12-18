تفاصيل جديدة صادمة.. ليكيب: ديشامب أجبر بنزيمة على المغادرة وأرسله إلى المنزل

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فرنسا

تخرج علينا مزيد من الكواليس بشأن حقيقة ما حدث بين كريم بنزيمة وديديه ديشامب في معسكر منتخب فرنسا.

بنزيمة مُقيّد في قائمة المنتخب الفرنسي لكأس العالم، ولائق للعب المباريات، لكن بدلًا من تواجده في الدوحة، يتواجد بنزيمة في مدريد تحت إمرة ناديه.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن الجهاز الفني الفرنسي بقيادة ديشامب لم يتواصل مع بنزيمة منذ استبعاده قبل يومين على انطلاق البطولة.

أخبار متعلقة:
تقرير: ماكرون يدعو بنزيمة لحضور نهائي كأس العالم 2022 بمشاركة بنزيمة.. ريال مدريد يتعادل مع ليجانيس في مباراة من 60 دقيقة إجابة صادمة.. ديشامب: عودة بنزيمة؟ السؤال التالي لو سمحتم عودة بنزيمة لتدريبات ريال مدريد

وكشفت الصحيفة أن المحيطين بـ بنزيمة غير سعداء بطريقة إدارة إصابة اللاعب.

كما سلطت الصحيفة الضوء على مران يوم 18 نوفمبر الذي كان حادًا على الجانب البدني وتسبب في إصابة بنزيمة، خصوصًا أنه كان مفتقدًا لنسق المباريات طوال الدور الأول من الموسم.

ورغم إصابته يومها، فقد أراد بنزيمة الاستمرار في معسكر فرنسا أملًا في لحاق جزء من البطولة، لكن ديشامب قرر إرساله إلى المنزل، ليرحل بنزيمة في نفس الليلة مغادرًا الدوحة.

الوضع ازداد غرابة عندما عاد بنزيمة لتدريبات ريال مدريد الجماعية بشكل طبيعي تمامًا منذ أسبوع، مما يعني أنه كان قادرًا على اللحاق بمباراتي نصف نهائي ونهائي كأس العالم على الأقل.

التواصل انقطع تمامًا بين بنزيمة وديشامب منذ ليلة 18 نوفمبر، وتشير الصحيفة الفرنسية العريقة إلى أن شيئًا ما قد كُسر في العلاقة بين الطرفين.

من جانبها أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن بنزيمة رفض دعوة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا لمرافقته في طائرته الرئاسية نحو الدوحة.

وتلقى بنزيمة دعوة رسمية من ماكرون الذي رغب في اصطحاب اللاعبين المصابين واللاعبين السابقين لحضور نهائي كأس العالم.

لكن بنزيمة قرر عدم الذهاب في تعبيرٍ واضح عن سخطه بشأن استبعاده من المونديال.

ومن المُنتظَر أن يحصل بنزيمة على ميدالية -ذهبية كانت أو فضية- بعد المباراة، إذ يتواجد اسمه حتى اللحظة في قائمة الديوك رغم عدم لعبه أي دقيقة.

وكان ديشامب قد أثار التعجب بردوده على الصحفيين في هذا الشأن خلال البطولة.

وسُئل ديشامب عن إمكانية استدعاء بنزيمة للمباراة النهائية بعد عبور عقبة المغرب، ليسكت لبرهة، ثم نفخ متأففًا وأجاب: "أفضّل عدم الإجابة، السؤال التالي من فضلكم".

ثم تحدث باقتضاب لاحقًا في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة النهائية مشيرًا إلى أنه يمتلك 24 لاعبًا منذ بداية البطولة (أخذًا بإصابة لوكاس هيرنانديز في الحسبان) وأن دعوة لاعبين مصابين أو سابقين ليس من اختصاصه.

ويمتلك بنزيمة تاريخًا متخبطًا في علاقته بـ ديشامب، إذ كان نجمه الأبرز خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته بين 2012 و2015.

لكنه لاحقًا استبعده لسنوات طويلة على خلفية قضية الابتزاز لـ ماتيو فالبوينا، لتخوض فرنسا بدونه يورو 2016 وكأس العالم 2018.

لكن مع التألق الكبير لـ بنزيمة، خضع ديشامب للضغوطات وعاد لضم بنزيمة وفضّله على حساب أوليفيه جيرو في يورو 2020، قبل أن تأتي ضربة الإصابة مباشرةً قبل كأس العالم للفائز بالكرة الذهبية.

فرنسا ديديه ديشامب كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022
نرشح لكم
نهائي كأس العالم 2022 - أنطوان جريزمان "لاعب استثنائي" لـ فرنسا نهائي كأس العالم 2022 - هل يستغل ميسي المساحة التي يتركها مبابي موعد مباريات الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – نهائي كأس العالم اللقب الثالث.. هل تحتفظ فرنسا أو الأرجنتين بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأبد مارتينيز أم باريدس؟ تقرير: سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لـ نهائي كأس العالم كأس العالم - ميسي أم مبابي؟ من يفوز بالحذاء الذهبي إذا تساوت الأهداف أكثر من اللقب.. أرقام قياسية قد يحققها ميسي في نهائي كأس العالم أرض دييجو وليونيل.. المعركة الأخيرة
أخر الأخبار
جوارديولا: نعاني من أزمة نقص عددي قبل مواجهة ليفربول 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تفاصيل جديدة صادمة.. ليكيب: ديشامب أجبر بنزيمة على المغادرة وأرسله إلى المنزل 15 دقيقة | قطر 2022
كلوب: فان دايك لن يشارك أمام مانشستر سيتي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حل خامسا.. بيج رامي يفقد لقب "مستر أوليمبيا" بعد الفوز في العامين الماضيين 45 دقيقة | رياضات أخرى
نهائي كأس العالم 2022 - أنطوان جريزمان "لاعب استثنائي" لـ فرنسا ساعة | قطر 2022
نهائي كأس العالم 2022 - هل يستغل ميسي المساحة التي يتركها مبابي ساعة | قطر 2022
موعد مباريات الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – نهائي كأس العالم ساعة | قطر 2022
وكيله: إيهاب جلال تمسك بتدريب فاركو أمام الأهلي.. ومفاوضات الإسماعيلي لم تكن رسمية 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا