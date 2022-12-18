موعد مباريات الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – نهائي كأس العالم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

نهاية الرحلة ونقطة الختام وتوقُف المغامرة، وصلنا إلى آخر يوم في كأس العالم 2022.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة النتائج والمواعيد والتشكيلات من هـــنــــا

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نهائي كأس العالم

تبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة.

ويعلق على المباراة عصام الشوالي و يوسف سيف عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

وحفيظ الدراجي وحسن العيدروس عبر بي إن سبورتس ماكس 2.

وفي قنوات الكأس، يعلق خليل البلوشي عبر قناة الكأس اكسترا 1.

بينما يعلق خالد الحدي عبر قناة الكأس اكسترا 5.

سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلعب بوسطن سيلتكس أمام أورلاندو ماجيكس في العاشرة مساءً.

كما يلتقي إنديانا بيسرز بـ نيويورك نيكرز في الثانية عشر منتصف الليل.

ويلعب تورونتو رابتورز أمام جولدن ستيت واريورز في الواحدة صباح الإثنين، وفي نفس التوقيت يلتقي ديترويت بيستونز بـ بروكلين نيتس.

وفي الثانية صباحًا يلعب مينيسوتا تيمبرولفز أمام تشيكاجو بولز، ثم يلتقي دينفر ناجتس بـ تشارلوت هورنتس في الثالثة، وفي الرابعة والنصف يلعب لوس أنجلوس ليكرز أمام واشنطن ويزاردز.

وفي الدوري الإسباني لكرة السلة يحل ريال مدريد ضيفًا على إبيروستار تينيريفي في الثانية ظهرًا، كما يستقبل برشلونة نظيره أونيكاخا مالاجا في التاسعة مساءً.

كأس العالم مواعيد المباريات
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موعد مباريات الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – نهائي كأس العالم ساعة | قطر 2022
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