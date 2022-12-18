نهائي كأس العالم 2022 - أنطوان جريزمان "لاعب استثنائي" لـ فرنسا

منذ 3 أشهر كان أنطوان جريزمان حديث الصحافة، ليس بسبب أهدافه بل مشاركته بقميص أتليتكو مدريد بعد الدقيقة 60 لتفادي قيمة انتقاله الكبيرة من برشلونة في الصيف المقبل.

وخلال 29 يوما فقط، هي مدة كأس العالم 2022 أثبت جريزمان أنه "لاعب استثنائي" حسبما صرّح جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ إنجلترا.

جريزمان يلعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 كلاعب وسط، رغم أنه في أغلب مسيرته لعب كجناح أو مهاجم أو صانع ألعاب.

ومع إصابة بول بوجبا ونجولو كانتي عاد جريزو للخلف قليلا بقميص الديوك.

ديديه ديشامب أشاد بلاعبه من قبل قائلا: "لا توجد تضحية من جانبه، لأنه كريم للغاية لدرجة أنه يسعد عندما يلمس الكرة وعندما يمررها".

وأضاف "سيسجل بالتأكيد عددا أقل من الأهداف، لكنه يحب التعامل مع الكرة واستعادتها. بقدمه اليسرى، يكون قادرا على القيام بأشياء جميلة ويمكنه تسديد الكرات الثابتة بشكل جيد إلى حد ما".

وواصل "لديه كل شيء ليلعبه بشكل أعمق: الرؤية، معدل العمل، اللمسة، الطاقة، الذكاء".

صنع جريزمان 3 أهداف في البطولة بالتساوي مع ليونيل ميسي وإيفان بيريسيتش جناح كرواتيا برونو فيرنانديز لاعب وسط البرتغال وهاري كين مهاجم إنجلترا.

صنع 21 فرصة لزملائه منها 6 فرص كبيرة للتسجيل وبهما يتصدر الترتيب في كأس العالم.

مرر 41 تمريرة في منطقة الجزاء للمنافس وهو الأعلى بالتساوي مع ليونيل ميسي، واستعاد الكرة في الثلث الأخير من الملعب 6 مرات.

في 2018 تصدر جريزمان ترتيب التمريرات الحاسمة، لكنه كان في المركز الـ 11 من صناعة الفرص والسابع للتمرير داخل منطقة الجزاء وفي المركز التاسع عشر في استعادة الكرة من الثلث الأخير للملعب.

الآن هو واحد من 4 لاعبين في تاريخ كأس العالم صنع 3 أو أكثر فرصة متوقعة للتسجيل xA في نسخة واحدة بعد دييجو أرماندو مارادونا ويوهان كرويف وتشافي.

أي أن جريزمان تطور بشكل ملحوظ بأداءه الجديد بعد 4 أعوام.

وقال جريزمان عن دوره مع فرنسا الأسبوع الماضي: "أنا حر تماما في هذا الدور الجديد. يجب أن أكون همزة الوصل بين الدفاع والمهاجمين، أمامي ثلاثة لاعبين (مبابي وجيرو وعثمان ديمبيلي)، لذا المزيد من الخيارات فالأمر أسهل بالنسبة لي".

وأردف "أنا مدين لـ ديشامب بكل شيء في المنتخب الوطني. أعطي كل شيء لفرنسا ولكن أيضا له. وأنا أحاول أن أفعل كل ما بوسعي حتى يظل يثق بي. كل حركة وكل مباراة تشبه شكرا أرسلها له. أريده أن يكون فخورا بي".

* جريزمان ثالث لاعب يشارك في الهجمات بكأس العالم 2022 سواء تسديدات أو صناعة فرص أو بناء هجمة بعد مبابي وميسي.

جريزمانكانتي

بسبب أداء جريزمان الدفاعي ومساندته لزملائه في الوسط أطلق بول بوجبا على صاحب القميص رقم 7 "جريزمانكانتي" في إشارة لما يقدمه جريزمان من عطاء.

على مستوى التمريرات وصلت نسبة دقة تمريراته لـ 84.6% مقابل 74.7% في 2018.

تدخلاته الدفاعية لكل مباراة ارتفعت بكل تأكيد بفضل مهامه الجديدة.

* خريطة لمس الكرة لجريزمان في كأس العالم بين 2018 و2022 والتي توضح زيادتها في المناطق الدفاعية عن النسخة الماضية.

ديديه دروجبا لم يُخف إشادته بالفرنسي عبر بي بي سي قائلا: "فاجأني أنطوان جريزمان، لكنه يتمتع بالذكاء والجودة للقيام بذلك. إنه يشبه كانتي أكثر من جريزمان!".

فيما شاركه آلان شيرار الأمر قائلا: "إنه موهبة فائقة، وهو لاعب ذكي حقا يقرأ اللعبة جيدا. عندما تفكر في اللاعبين الغائبين، كان هو وأوريليان تشواميني رائعين في العمل الدفاعي".

في كأس العالم 2022 يستقبل منتخب فرنسا 0.83 هدفا في كل مباراة مقابل 0.66 في 2018 مع مباراة أكثر، لكن ذلك كان مع بوجبا وكانتي، والآن الزيادة طفيفة مع جريزمان وتشواميني وأدريان رابيو.

الآن فرصة لجريزمان أن يحصد لقب كأس العالم للمرة الثانية، في الأولى كانت بأهدافه واحتفالاته والثانية بتضحياته في أرض الملعب.

المصادر: بي بي سي - theanalyst