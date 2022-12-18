وكيله: إيهاب جلال تمسك بتدريب فاركو أمام الأهلي.. ومفاوضات الإسماعيلي لم تكن رسمية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

كشف تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي فاركو كواليس التعاقد، وأوضح أن مفاوضات الإسماعيلي لم ترتق للرسمية.

وأعلن فاركو تولي إيهاب جلال مسؤولية تدريب الفريق اليوم خلفا للبرتغالي نونو ألميدا.

وقال تامر النحاس عبر قناة صدى البلد: "إدارة فاركو تتعامل بطريقة محترفة وراقية والتقينا اليوم مع نونو ألميدا أثناء اجتماعه مع مجلس الإدارة ووجهنا له الشكر".

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وتابع "المفاوضات بدأت بعد مباراة فاركو ضد الاتحاد وأنهينا كل شيء بعد توصل إدارة النادي لقرار بشأن ألميدا".

وكشف "فكرت في إمكانية تولي إيهاب جلال تدريب نادي فاركو منذ عامين، لأن النادي يمتلك الإمكانيات لمساعدته على النجاح وعندما أتيحت الفرصة تولى المهمة".

وواصل "تدريب الإسماعيلي؟ إيهاب جلال بعد رحيله عن المصري حدث تواصل غير رسمي من الإسماعيلي ولم يمانع من العودة للنادي، وهو يبحث عن نادي يوفر إمكانيات ويستطيع التنازل ماليا عن مستحقاته بشرط أن يحصل اللاعبين على حقوقهم، لكن لم ترتق الأمور لشكل رسمي".

وأكمل "نعذر الجهاز الفني السابق بسبب إيقاف القيد ما جعله يلعب بتلك الطريقة الدفاعية".

وأردف "إيهاب يحتاج نوعية معينة من اللاعبين، ويستطيع أن يطور اللاعب من أجل أن يناسب الطريقة، وأظن أن الفريق يضم لاعبين جيدين، وفاركو يضم 7-8 لاعبين سبق لهم التدرب تحت قيادته".

واستكمل "العمل سيكون أهدأ وغير مطلوب مننا شيء وبالتالي نريد أن نبني على ذلك للقادم".

وواصل "كان لدينا فرصة للاختيار أن يبدأ قيادة الفريق بعد مباراة الأهلي، لكنه تمسك بإدارة الفريق فنيا ضد الأهلي".

وأتم "تعجبت من طريقة تعامل المصري معنا ولم يردوا علينا حتى، وتقدمنا بشكوى ضد النادي في اتحاد الكرة".

ويستعد فاركو لمواجهة الاهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وأعلن نادي فاركو اليوم السبت رسميا فسخ التعاقد مع مدربه نونو ألميدا عقب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة في الدوري.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

ويحتل فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط.

ولم يفز فاركو في سبع جولات من الموسم الجاري من الدوري سوى مرة وحيدة فقط وحدث ذلك في الجولة الثانية أمام حرس الحدود.

ومنذ ذلك الحين تعادل فاركو ثلاث مرات وهُزم مرتين.

وتولى المدرب البرتغالي ألميدا صاحب الـ50 عاما تدريب فاركو في شهر مارس من العام الجاري وقاد الفريق في 28 مباراة في كل البطولات.

وفاز فاركو تحت إمرة مدربه خمس مرات وتعادل 17 مرة وهُزم في ست مباريات.

إيهاب جلال فاركو الدوري المصري
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