رئيس أنجيه يكشف العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال.. وكيفية انتقال صلاح إلى الدوري الفرنسي

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

تحدث الجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي الذي يضم ثنائي منتخب المغرب عز الدين أوناحي وسفيان بوفال عن مستقبل الثنائي بعد تألقهما مع أسود الأطلس في كأس العالم.

وقال شعبان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بالطبع، نادي مثل أنجيه يعتبر مرحليا، حيث يشارك فيه اللاعبون ليظهروا في البطولات قبل رحيلهم إلى أندية أخرى".

وأضاف "عز الدين أوناحي لعب بشكل جيد للغاية في كأس العالم وتلقيت الكثير من المكالمات من أندية ألمانية وإسبانية وفرنسية".

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وأوضح "في تلك اللحظة لن نتمكن من إبقاء اللاعب لأن لديه طموحات في كسب المزيد من المال ونحن نحاول أن نستفيد من الصفقات المحتملة الممكنة بما يحافظ على مصالح النادي ويحقق طموحات اللاعب".

وتابع شعبان "أوناحي سيكون من أوائل اللاعبين المغادرين وذلك محزن لنا لأننا سنحتاج إليه، ولكن بالطبع سيكون من المفيد أن نحقق ربحا من أي صفقة محتملة وإن كان الأمر يزعجني قليلا".

وواصل "المعلومة التي تحدثت عن 45 مليون يورو كانت خاطئة. لم نصل إلى هذا الرقم. العروض تتراوح بين 25 و35 مليون يورو بدون الإضافات. سنرى أين ستتجه المفاوضات بما يحقق مصالح النادي وطموحات اللاعب معا".

وأكمل رئيس أنجيه "نحن بحاجة لإتمام الأمور بسرعة حتى نتمكن من التعاقد مع البديل إذا كان سيرحل".

أما عن بوفال قال شعبان : "لم نتلق أي عروض لضم سفيان بوفال. هناك 3 أندية مهتمة وهناك اهتمام من الشرق الأوسط أيضا، ولكن لم يتواصل معنا أحد حتى الآن. بمستواه في البطولة أعتقد أن العروض ستأتي".

وفيما يخص إمكانية انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري الفرنسي قال: "الفريق الوحيد الذي لديه القدرة على ضم محمد صلاح في الدوري الفرنسي هو باريس سان جيرمان. إذا أراد ناصر الخليفي إتمام هذه الصفقة سيتمكن من ذلك، فهو النادي الوحيد القادر على توفير ما سيريده".

وأخيرا عن إمكانية منافسة باريس سان جيرمان في فرنسا أوضح شعبان "هناك فارق كبير. ميزانية باريس اليوم تقارب 900 مليون يورو، الموازنة الثانية بعده تصل إلى 200 مليون يورو. في الماضي كانت الأندية مملوكة لفئة النبلاء ثم جاء رجال الصناعة والأعمال، ثم جاء المليونيرات ثم المليارديرات".

واختتم "الآن لدينا دول تملك الأندية. أمام دولة لا توجد حدود وبالتالي هناك دائما فارق في الإمكانيات".

وحقق منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022، بعد خسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا، في ختام رحلة مميزة فاز خلالها المغاربة على بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال في الطريق إلى نصف النهائي.

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