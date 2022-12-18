فان نستلروي يكشف قرب رحيل جاكبو عن آيندهوفن

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا

كشف رود فان نستلروي المدير الفني لنادي آيندهوفن الهولندي عن اقتراب رحيل مهاجمه كودي جاكبو.

وارتبط اسم جاكبو بأكثر من ناد في أوروبا على رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي كان ضمن الأندية المهتمة الصيف الماضي.

وقال فان نسلتروي في تصريحات لموقع "فوتبال انترناشيونال" الهولندي: "يأتي وقت لا يمكنك فيه أن تقول "لا" بعد الآن".

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وشارك جاكبو مع منتخب هولندا خلال كأس العالم ليسجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات.

وبرز جاكبو مع آيندهوفن ليسجل 55 هدفا ويصنع 50 آخرين في 159 مباراة.

جاكبو سجل 13 هدفا وصنع 17 آخرين في 27 مباراة هذ الموسم.

وعلى الصعيد الدولي، شارك جاكبو في 14 مباراة مع منتخب هولندا، سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين.

وأشارت التقارير في وقت سابق أن آيندهوفن اشترط الحصول على 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

كودي جاكبو كأس العالم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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