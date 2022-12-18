أمين صندوق الأولمبي لـ في الجول: هاني السيد حصل على 50% من عقده.. وكلامه كاذب

نفى حسن مفيد أمين صندوق نادي الأولمبي اتهامات هاني السيد لاعب الفريق بعدم الحصول على مستحقاته ومعاملته بشكل غير لائق.

السيد كان قد كتب كشف بعر حسابه على فيسبوك عن تعرضه لمعالمة غير لائقة من حسن مفيد بسبب مطالبته بمستحقاته المالية عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال مفيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "اللاعب عقده 400 ألف جنيه في الموسم ونخصم 25 % نسبة المشاركة والصعود لذلك أصبحت قيمة العقد 300 ألف جنيه".

وتابع "السيد لعب 3 مباريات وحصل نقدا على 144 ألفا و50 آخرين للعملية الجراحية وبجانب رسم النقابة والتنمية والضرائب حوالي 60 ألف جنيه وبالتالي حصل على أكثر من 50% من عقده".

وأضاف "عندما تحدثت معه قال كلاما كاذبا ونحن لم نقصر معه".

وتعرض هاني السيد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع الأولمبي ضد المنصورة في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية المصري.

وقال السيد في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تعرضت لإصابة بقطع بالرباط الصليبي خلال لقاء المنصورة في الجولة الثالثة لمجموعة بحري وقمت بإجراء الجراحة بعد ثلاث أسابيع بعد دفع النادي لقيمة العملية".

وتابع "عندما تم صرف المستحقات اللاعبين لم اجد اسمي ضمن كشف الرواتب فذهبت للاستعلام فتحدث معي امين الصندوق حسن مفيد بطريقة لا تليق وقال أخرج من هنا بدلا من كسر قدمك في رد فعل غير طبيعي".

وأضاف "سأتقدم بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاتي".

ويحتل الأولمبي المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بلدية المحلة صاحب الصدارة.

هاني السيد كان قد انضم للأولمبي في بداية الموسم الحالي قادما من سماد أبو قير.