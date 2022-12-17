رئيس الرجاء: نستحق التواجد في كأس العالم للأندية.. ومشاركتنا تضمن الحضور الجماهيري

يرى عزيز البدرازي رئيس نادي الرجاء المغربي أحقية تواجد فريقه في كأس العالم للأندية المقبلة ليكون ممثلا للمغرب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن استضافة المغرب للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.

وأعلن الأهلي حصوله على خطاب من فيفا يفيد بإخطاره بالمشاركة في البطولة بصفته وصيف دوري ابطال إفريقيا في الموسم الماضي ولأن الوداد حامل اللقب سيشارك بصفته ممثل للمغرب كونه حامل لقب الدوري المغربي أيضا.

وقال البدراوي عبر قناة صدى البلد: "يسعدنا أن يستضيف المغرب كأس العالم للأندية مرة جديدة ومن المعروف أن الفريق الممثل للبلد المستضيف هو من يلعب المباراة الافتتاحية".

وتابع "الوداد هو حامل لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا لذلك سيكون ممثل الاتحاد الإفريقي ولذلك يجب أن يتواجد ممثل آخر للبلد المستضيف ولهذا نحن نستحق أن نتواجد في البطولة لتمثيل المغرب".

وأضاف "الوداد لا يمكنه لعب المباراة الافتتاحية لأنه ممثل إفريقيا وسبق أن تواجد فريقين من البرازيل من قبل في البطولة".

وواصل "الرجاء شارك في عام 2018 بصفته ممثل بالبلد المستضيف ولم يكن حاصلا على لقب دوري الأبطال".

وشدد "تواجد الرجاء سيكون ضمان للحضور الجماهيري في المباريات وسيساهم في نجاح البطولة لأن العدد الذي سيتواجد لمشاهدة الأهلي أو أي فريق آخر لن يكون بنفس الكثافة مثل الرجاء في المغرب لأنه".

وأتم "حتى هذه اللحظة لم أر أي وثيقة رسمية تفيد بترشح الأهلي من قبل الفيفا في البطولة وفي النهاية أهلا وسهلا بالفريق الذي سيشارك سواء كان الأهلي أو الرجاء".

وكان البدراوي قد أعلن عبر حسابه على إنستاجرام تقدمه بشكوى للفيفا من أجل المطالبة بالمشاركة في البطولة بدلا من الأهلي.

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المشاركة ستكون هي المشاركة الثامنة للأهلي في تاريخه بالبطولة وحصد البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2021 و2022.

وحصل على المركز الرابع مرة وحيدة في 2012

فيما حصل على المركز السادس ثلاث مرات أعوام 2005 و2008 و2013.

وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى الـ11 من الشهر ذاته.

وكان مصدر من الأهلي تحفظ على ذكر اسمه قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "تلقينا اتصالات بالأمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية وأحقية الفريق في المشاركة وفقا للائحة البطولة".

وأضاف "نشعر بحالة من السعادة الغامرة و ننتظر فقط وصول الخطاب الرسمي بشان المشاركة في البطولة".

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد بطل إفريقيا، فيما يعد الهلال السعودي الأقرب كممثل قارة آسيا.

ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي

الوداد توج بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وسيشارك الوداد المغربي كمستضيف، بالتالي يحق لـ الأهلي المشاركة كممثل عن القارة الإفريقية وفقًا للائحة البطولة، إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنص الفقرة الرابعة من لائحة كأس العالم للأندية على ألا يسمح لفريقين من دولة واحدة المشاركة في البطولة وبحسب تلك الفقرة سيشارك الوداد ممثلا للمغرب على أن يشارك الأهلي كممثل لقارة إفريقيا.

واقعة متكررة

وسبق وأن شارك وصيف البطولة القارية في بطولة كأس العالم في مرتين بسبب اللائحة التي تمنع مشاركة فريقين من دولة واحدة في المسابقة.

الواقعة الأولي في كأس العالم للاندية نسخة 2007 وكان نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني هو بطل دوري أبطال آسيا والمقرر مشاركته بالبطولة إلا أنه تم احتسابه كمستضيف وشارك نادي سباهان أصفهان الإيراني وهو وصيف بطولة دوري أبطال آسيا .

وحقق ميلان الإيطالي اللقب في عام 2007 بعد الفوز علي بوكا جونيورز بنتيجة 4-2.