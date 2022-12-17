اللقب الثالث.. هل تحتفظ فرنسا أو الأرجنتين بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأبد

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

كأس العالم

يأمل كل من منتخبي فرنسا والأرجنتين في حصد لقب كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ.

فرنسا حامل اللقب سبق وأن فازت به من قبل في نسختي 1998 و2018.

الأرجنتين ترغب في رفع الكأس الذهبية بعد نسختي 1978 و1986.

في 1970 حصد منتخب البرازيل لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1958 و1962.

واحتفظ رفاق بيليه منذ ذلك الحين بكأس جول ريميه بشكل نهائي في مقر الاتحاد البرازيلي.

X-ray scanning proves Fifa paid £250,000 for a replica Jules Rimet trophy | WIRED UK

وبدءا من كأس العالم 1974 حصد منتخب ألمانيا الغربية آنذاك اللقب في شكله الجديد والمستمر معنا حتى النسخة الحالية.

فما هي إمكانية الاحتفاظ باللقب بشكل نهائي حال فاز إي منهما بلقب كأس العالم 2022، هذا ما تجيب عنه الأسطر التالية.

بحسب موقع "NBC Washington" فأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض أن تحتفظ الدول الفائزة باللقب لأسباب تتعلق بالأمن خاصة مع المحاولات العديدة لسرقته في السنوات العديدة الماضية.

ويحصل الفائز باللقب على نسخة بديلة برونزية مطلية بالذهب.

منتخب ألمانيا حصد لقب كأس العالم بـ 1974 و1990 و2014 ولم يحتفظ باللقب.

ولا يحتفظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات باللقب، بسبب التاريخ السابق لمحاولات سرقة كأس العالم خاصة النسخة القديمة.

في عام 1938 أوتورينو باراسي رئيس الاتحاد الإيطالي خبأ كأس جول ريميه في صندوق الأحذية تحت سريره خوفا من سرقته إبان الحرب العالمية الثانية.

وفي 1966 سُرق الكأس في لندن وعُثر عليه عن طريق الكلب "بيكلز".

بإمكانكم معرفة القصة كاملة:

وفي 1983 سُرق كأس جول ريميه والذي احتفظ به المنتخب البرازيلي من مقر الاتحاد البرازيلي ولم يُعثر عليه حتى الآن.

ولذلك قررت فيفا أن تُمنح نسخة بديلة للفريق الفائز باللقب عوضا عن الاحتفاظ به بشكل نهائي.

أين تتواجد النسخة الأصلية؟

تتواجد النسخة الأصلية من كأس العالم في مقر فيفا في زيورخ بـ سويسرا.

ولا يخرج اللقب من مقر فيفا سوى رحلة اللقب التي تبدأ قبل البداية وكذلك في المباراة الافتتاحية والنهائية لكأس العالم.

Coca-Cola brings The World Cup Trophy to Cairo again

ماذا سيحصل الفائز على لقب كأس العالم 2022؟

سيحصد كأسا بديلة مثلما ذُكر من قبل.

بالإضافة لـ 42 مليون دولار أمريكي.

فيما يحصد الوصيف 30 مليون دولار.

فمن سيحصد اللقب الثالث له في كأس العالم، فرنسا أم الأرجنتين؟

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