مارتينيز أم باريدس؟ تقرير: سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لـ نهائي كأس العالم

استقر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على تشكيل التانجو لمواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم.

وبحسب شبكة "ESPN" فإن سكالوني استقر على اللعب بثلاثة مدافعين ليتواجد ليساندرو مارتينيز في مكان لياندرو باريدس الذي لعب في وسط الأرجنتين أمام كرواتيا.

ولعب سكالوني بالفريق الذي سيشارك أساسيا معا في الجزء الثاني من المران.

وجاء تشكيل الأرجنتين في المران كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - كريستيانو روميرو - نيكولاس أوتاميندي

خط الوسط: ناهول مولينا - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - أليكسيس ماك أليستر - ماركوس أكونيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

ويلعب منتخب الأرجنتين النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وسبق لمنتخب الأرجنتين الفوز باللقب مرتين في 1978 و1986.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة.

ويعلق على المباراة عصام الشوالي و يوسف سيف عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

وحفيظ الدراجي وحسن العيدروس عبر بي إن سبورتس ماكس 2.

وفي قنوات الكأس، يعلق خليل البلوشي عبر قناة الكأس اكسترا 1.

بينما يعلق خالد الحدي عبر قناة الكأس اكسترا 5.