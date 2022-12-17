كأس العالم - ميسي أم مبابي؟ من يفوز بالحذاء الذهبي إذا تساوت الأهداف

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 22:40

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - كيليان مبابي

ساعات تفصلنا عن نهائي كأس العالم 2022 على استاد لوسيل في قطر، حيث يلعب منتخب الأرجنتين ضد منتخب فرنسا حامل اللقب.

الأرجنتين تطارد كأسها الثالثة بعد 1978 و1986، والديوك يطاردون الثالثة أيضا، بعد 1998 و2018.

الفائز بهذه المباراة سيرفع الكأس الذهبية، ولكن على الجانب الآخر، كيف يحسم صراع الهدافين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي؟

أخبار متعلقة:
أرض دييجو وليونيل.. المعركة الأخيرة موعد مباراة الأرجنتين مع فرنسا في نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة و6 معلقين ديديه ديشامب.. المتعة في إفساد فرحة الآخرين المغرب رابع العالم

أولا - لنتعرف على الوضع القائم:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 5 أهداف - 3 تمريرات حاسمة - 570 دقيقة لعب

2- كيليان مبابي (فرنسا): 5 أهداف - تمريرتان حاسمتان - 477 دقيقة لعب

3- جوليان ألفاريز (الأرجنتين): 4 أهداف - 0 تمريرات حاسمة - 364 دقيقة لعب

4- أوليفييه جيرو (فرنسا): 4 أهداف - 0 تمريرات حاسمة - 383 دقيقة لعب

ثانيا - معايير الجائزة في حال التساوي:

1- التمريرات الحاسمة

2- عدد دقائق اللعب الأقل

ثالثا - ماذا يمكن أن يحدث؟

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يفوز ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي لأنه صنع 3 أهداف مقابل هدفين من مبابي.

إذا صنع مبابي هدفا في النهائي ولم يسجل، سيفوز هو بالحذاء الذهبي بفارق عدد دقائق اللعب الأقل، فالفارق بينه وبين ميسي الآن 93 دقيقة.

ألفاريز وجيرو يملكان أفضلية عدد الدقائق الأقل على ثنائي الصدارة، ولكنهما لم يصنعا أي أهداف طوال البطولة، مما يجعل طريقهم الوحيد لانتزاع جائزة الهداف هو تسجيل هدفين دون أن يسجل ميسي أو مبابي.

ليونيل ميسي كيليان مبابي كأس العالم هداف كأس العالم الحذاء الذهبي قطر 2022 كأس العالم 2022
نرشح لكم
مارتينيز أم باريدس؟ تقرير: سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لـ نهائي كأس العالم أكثر من اللقب.. أرقام قياسية قد يحققها ميسي في نهائي كأس العالم أرض دييجو وليونيل.. المعركة الأخيرة موعد مباراة الأرجنتين مع فرنسا في نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة و6 معلقين ليكيب: شكوك حول مشاركة جيرو في نهائي كأس العالم مودريتش: كرواتيا أصبحت من كبار كرة القدم.. ولن أعتزل دوليا داري: تمنى الاستمرار في إسعاد جماهير المغرب في المناسبات المقبلة ديديه ديشامب.. المتعة في إفساد فرحة الآخرين
أخر الأخبار
تيليجراف: أخذ القرار.. الكشف عن مستقبل ساوثجيت مع منتخب إنجلترا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مارتينيز أم باريدس؟ تقرير: سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لـ نهائي كأس العالم 8 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - ميسي أم مبابي؟ من يفوز بالحذاء الذهبي إذا تساوت الأهداف 33 دقيقة | قطر 2022
أكثر من اللقب.. أرقام قياسية قد يحققها ميسي في نهائي كأس العالم 34 دقيقة | قطر 2022
لاعب الأولمبي يعلن تقدمه بشكوى ضد النادي عبر في الجول: عاملوني بطريقة لا تليق 57 دقيقة | الكرة المصرية
بهدفين من نيران صديقة.. أرسنال يسقط وديا أمام يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
أبو العنين شحاتة يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا فنيا لـ الإعلاميين ساعة | الدرجة الثانية
أرض دييجو وليونيل.. المعركة الأخيرة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا