كأس العالم - ميسي أم مبابي؟ من يفوز بالحذاء الذهبي إذا تساوت الأهداف

ساعات تفصلنا عن نهائي كأس العالم 2022 على استاد لوسيل في قطر، حيث يلعب منتخب الأرجنتين ضد منتخب فرنسا حامل اللقب.

الأرجنتين تطارد كأسها الثالثة بعد 1978 و1986، والديوك يطاردون الثالثة أيضا، بعد 1998 و2018.

الفائز بهذه المباراة سيرفع الكأس الذهبية، ولكن على الجانب الآخر، كيف يحسم صراع الهدافين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي؟

أولا - لنتعرف على الوضع القائم:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 5 أهداف - 3 تمريرات حاسمة - 570 دقيقة لعب

2- كيليان مبابي (فرنسا): 5 أهداف - تمريرتان حاسمتان - 477 دقيقة لعب

3- جوليان ألفاريز (الأرجنتين): 4 أهداف - 0 تمريرات حاسمة - 364 دقيقة لعب

4- أوليفييه جيرو (فرنسا): 4 أهداف - 0 تمريرات حاسمة - 383 دقيقة لعب

ثانيا - معايير الجائزة في حال التساوي:

1- التمريرات الحاسمة

2- عدد دقائق اللعب الأقل

ثالثا - ماذا يمكن أن يحدث؟

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يفوز ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي لأنه صنع 3 أهداف مقابل هدفين من مبابي.

إذا صنع مبابي هدفا في النهائي ولم يسجل، سيفوز هو بالحذاء الذهبي بفارق عدد دقائق اللعب الأقل، فالفارق بينه وبين ميسي الآن 93 دقيقة.

ألفاريز وجيرو يملكان أفضلية عدد الدقائق الأقل على ثنائي الصدارة، ولكنهما لم يصنعا أي أهداف طوال البطولة، مما يجعل طريقهم الوحيد لانتزاع جائزة الهداف هو تسجيل هدفين دون أن يسجل ميسي أو مبابي.