لاعب الأولمبي يعلن تقدمه بشكوى ضد النادي عبر في الجول: عاملوني بطريقة لا تليق

كشف هاني السيد لاعب نادي الأولمبي عن نيته بالتقدم بشكوى ضد نادي الأولمبي بسبب عدم الحصول على مستحقاته والمعاملة بطريقة غير لائقة.

وتعرض هاني السيد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الأولمبي ضد المنصورة في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية المصري.

السيد كان قد كتب في وقت سابق عن الواقعة عبر حسابه على فيسبوك وكشف عن تعرضه للإهانة من قبل عضو مجلس إدارة نادي الأولمبي مع عدم حصوله على مستحقاته المالية عقب تعرضه للإصابة.

وقال السيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "تعرضت لإصابة بقطع بالرباط الصليبي خلال لقاء المنصورة في الجولة الثالثة لمجموعة بحري وقمت بإجراء الجراحة بعد ثلاث أسابيع بعد دفع النادي لقيمة العملية".

وتابع "عندما تم صرف المستحقات اللاعبين لم اجد اسمي ضمن كشف الرواتب فذهبت للاستعلام فتحدث معي امين الصندوق حسن مفيد بطريقة لا تليق وقال أخرج من هنا بدلا من كسر قدمك في رد فعل غير طبيعي".

وأضاف "سأتقدم بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاتي".

ويحتل الأولمبي المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بلدية المحلة صاحب الصدارة.

هاني السيد كان قد انضم للأولمبي في بداية الموسم الحالي قادما من سماد أبو قير.