بهدفين من نيران صديقة.. أرسنال يسقط وديا أمام يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزا وديا على أرسنال بهدفين دون مقابل في مباراة استعدادية لاسئتناف الموسم.

وأقيمت المباراة على ملعب الإمارات.

وسجل هدفي يوفنتوس كل من جرانيت تشاكا وروب هولدينج بالخطأ في مرمى فريقهما.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني كبديل في الدقيقة الـ 63.

تقدم يوفنتوس عن طريق تشاكا الذي وضع رأسية بالخطأ في مرماه بعد عرضية أرسلها فابيو ميريتي في الدقيقة الـ 45.

وأضاف هولدينج الهدف الثاني في مرماه في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد عرضية من إلينج جونوير لتغير اتجاهها من قدم هولدنج وتسكن الشباك.

وتعرض ريس نيلسون لاعب أرسنال للإصابة في الدقيقة الـ 23 وحل ماركينيوس بديلا له.

الودية كانت الأخيرة للفريقين قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية عقب نهاية كأس العالم 2022.

وكان أرسنال قد توج ببطولة كأس السوبر دبي الودية التي واجه فيها ليون وميلان.

وسيلعب أرسنال مباراته الأولى عقب التوقد ضد وست هام يوم 26 ديسبمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحل يوفنتوس ضيفا على كريمونيسي في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي يوم 4 يناير.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.