أبو العنين شحاتة يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا فنيا لـ الإعلاميين

أعلن أبو العنين شحاتة عبر FilGoal.com توليه مهمة تدريب الإعلاميين، في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وقال أبو العنين لـ FilGoal.com: "اتفقت على قيادة الإعلاميين وسأقود تدريبات الفريق غدا الأحد".

وأضاف "سنستعد بقوة لمباراة النصر في الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الثانية".

وأصبح شحاتة رابع مدرب للإعلاميين في الموسم الجاري بعد مرور 10 جولات في مجموعة القاهرة.

وبدأ الفريق تحت قيادة هاني عرفة ثم علاء إبراهيم، وتولى ضياء درويش المهمة مؤقتا.

ويحتل الإعلاميين المركز قبل الأخير -15- برصيد 5 نقاط من 10 مباريات.

وحقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وخسر 7 وتعادل في 2 واستقبل 26 هدفا وسجل 16.