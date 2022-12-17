أبو العنين شحاتة يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا فنيا لـ الإعلاميين
السبت، 17 ديسمبر 2022 - 21:57
كتب : رضا السنباطي
أعلن أبو العنين شحاتة عبر FilGoal.com توليه مهمة تدريب الإعلاميين، في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.
وقال أبو العنين لـ FilGoal.com: "اتفقت على قيادة الإعلاميين وسأقود تدريبات الفريق غدا الأحد".
وأضاف "سنستعد بقوة لمباراة النصر في الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الثانية".
وأصبح شحاتة رابع مدرب للإعلاميين في الموسم الجاري بعد مرور 10 جولات في مجموعة القاهرة.
وبدأ الفريق تحت قيادة هاني عرفة ثم علاء إبراهيم، وتولى ضياء درويش المهمة مؤقتا.
ويحتل الإعلاميين المركز قبل الأخير -15- برصيد 5 نقاط من 10 مباريات.
وحقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وخسر 7 وتعادل في 2 واستقبل 26 هدفا وسجل 16.
نرشح لكم
لاعب الأولمبي يعلن تقدمه بشكوى ضد النادي عبر في الجول: عاملوني بطريقة لا تليق الدرجة الثانية - المستقبل يحقق انتصاره الأول.. وبترول أسيوط في صدارة الصعيد رغم الخسارة الدرجة الثانية – رقم 29.. استقالة هيثم صالح من تدريب أسمنت أسيوط الدرجة الثانية - فوز نبيل محمود الأول.. وشقيق بامبو يسجل في تعادل شبان قنا الدرجة الثانية – بلدية المحلة يتصدر مجموعة بحري وتعادل الترسانة ووادي دجلة الدرجة الثالثة - تأجيل مباريات الجولة 13 من المجموعة 12 لوفاة سامي سعيد نادي الهلال يطلب تأجيل مباراته ضد بايونيرز بسبب وفاة لاعب مطروح الدرجة الثالثة – وفاة لاعب مطروح أثناء مباراة السلوم
أخر الأخبار
أرض دييجو وليونيل.. المعركة الأخيرة 37 دقيقة | قطر 2022