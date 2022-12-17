الكومي يعلن صرف جزء من مستحقات لاعبي الإسماعيلي.. وتحمل تكاليف علاج كوليبالي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي تحمل قيمة تكاليف علاج لاعبه عبد القادر كوليبالي بعد تأكد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن يحيى الكومي قرر ضخ مبلغ مالي لتسيير الأمور الإدارية ودفع جزء من مستحقات اللاعبين.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي:

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي تحمل قيمة تكاليف علاج الإيفواري عبد القادر كوليبالي وذلك بعد ثبوت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويحرص النادي على رعاية لاعبيه ودورهم الأهم نحو توفير كافة احتياجات الفريق رغم الأزمات المالية الطاحنة التي يمر بها النادي في الوقت الراهن.

وقام مسئولو النادي بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من خلال التواصل مع الطبيب المعالج وسداد تكاليف الجراحة التي سيخضع لها اللاعب والمقرر لها غدا الأحد بأحد المستشفيات.

وقرر رئيس النادي ضخ مبلغ مالي في خزينة النادي لتسيير الأمور الإدارية الداخلية وسداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول.

وذلك ضمن استراتيجية إعادة الاستقرار داخل قلعة الدراويش وهو ما سيكون له مردود إيجابي على نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأمل مجلس ادارة النادي الاسماعيلي توفيق الله في تحقيق الانتصار للفريق الاول في مباراياته القادمة إن شاء الله.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 للدوري برصيد ثلاث نقاط من سبع مباريات.