الكومي يعلن صرف جزء من مستحقات لاعبي الإسماعيلي.. وتحمل تكاليف علاج كوليبالي

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي تحمل قيمة تكاليف علاج لاعبه عبد القادر كوليبالي بعد تأكد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن يحيى الكومي قرر ضخ مبلغ مالي لتسيير الأمور الإدارية ودفع جزء من مستحقات اللاعبين.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي:

أخبار متعلقة:
ليكيب: شكوك حول مشاركة جيرو في نهائي كأس العالم مودريتش: كرواتيا أصبحت من كبار كرة القدم.. ولن أعتزل دوليا داري: تمنى الاستمرار في إسعاد جماهير المغرب في المناسبات المقبلة ديديه ديشامب.. المتعة في إفساد فرحة الآخرين

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي تحمل قيمة تكاليف علاج الإيفواري عبد القادر كوليبالي وذلك بعد ثبوت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويحرص النادي على رعاية لاعبيه ودورهم الأهم نحو توفير كافة احتياجات الفريق رغم الأزمات المالية الطاحنة التي يمر بها النادي في الوقت الراهن.

وقام مسئولو النادي بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من خلال التواصل مع الطبيب المعالج وسداد تكاليف الجراحة التي سيخضع لها اللاعب والمقرر لها غدا الأحد بأحد المستشفيات.

وقرر رئيس النادي ضخ مبلغ مالي في خزينة النادي لتسيير الأمور الإدارية الداخلية وسداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول.

وذلك ضمن استراتيجية إعادة الاستقرار داخل قلعة الدراويش وهو ما سيكون له مردود إيجابي على نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأمل مجلس ادارة النادي الاسماعيلي توفيق الله في تحقيق الانتصار للفريق الاول في مباراياته القادمة إن شاء الله.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 للدوري برصيد ثلاث نقاط من سبع مباريات.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
لاعب الأولمبي يعلن تقدمه بشكوى ضد النادي عبر في الجول: عاملوني بطريقة لا تليق فاركو يعلن تعاقده مع إيهاب جلال مران الزمالك - انتظام عبد الله جمعة.. وتدريبات تأهيلية لنداي وشلبي خبر في الجول – إيهاب جلال يقود مران فاركو استعدادا لمواجهة الأهلي السادس.. فاركو يعلن رحيل مدربه نونو ألميدا رئيس النصر: تغيير رقم ماشاريبوف من أجل رونالدو؟ الأهلي السبب مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب مرتضى: محمود شبانة سيعود في سوق الانتقالات الشتوية
أخر الأخبار
مارتينيز أم باريدس؟ تقرير: سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لـ نهائي كأس العالم 5 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - ميسي أم مبابي؟ من يفوز بالحذاء الذهبي إذا تساوت الأهداف 30 دقيقة | قطر 2022
أكثر من اللقب.. أرقام قياسية قد يحققها ميسي في نهائي كأس العالم 31 دقيقة | قطر 2022
لاعب الأولمبي يعلن تقدمه بشكوى ضد النادي عبر في الجول: عاملوني بطريقة لا تليق 55 دقيقة | الكرة المصرية
بهدفين من نيران صديقة.. أرسنال يسقط وديا أمام يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
أبو العنين شحاتة يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا فنيا لـ الإعلاميين ساعة | الدرجة الثانية
أرض دييجو وليونيل.. المعركة الأخيرة ساعة | قطر 2022
موعد مباراة الأرجنتين مع فرنسا في نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة و6 معلقين ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا