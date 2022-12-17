ليكيب: شكوك حول مشاركة جيرو في نهائي كأس العالم

تدرب ماركوس تورام في هجوم منتخب فرنسا عوضا عن أوليفييه جيرو عشية نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن هناك شكوك حول مشاركة جيرو في نهائي كأس العالم بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة.

وسجل جيرو 4 أهداف في المركز الثاني من كأس العالم 2022.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك لعب في الجزء الأول من المران بتشكيل تواجد فيه ماركوس تورام في التشكيل الأساسي على الجناح الأيسر.

وشارك جميع لاعبي منتخب فرنسا الـ 24 في المران الأخير قبل نهائي كأس العالم.

وعاد إبراهيم كوناتيه ودايو أوباميانكو ورافائيل فاران وثيو هيرنانديز وأدريان رابيو وأوريليان تشواميني.

راديو مونت كارلو كشف أن ديشامب يفكر في تغيير طريقة اللعب ولكنه لم يحسم الأمر بعد في انتظار ما سيحدث غدا.

ويخوض منتخب فرنسا النهائي الرابع له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وسبق أن فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم في 1998 و2018.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة