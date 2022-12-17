مودريتش: كرواتيا أصبحت من كبار كرة القدم.. ولن أعتزل دوليا

شدد لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا أن بلاده أصبحت من الكبار في كرة القدم، مشيرا إلى أنه لن يعتزل اللعب الدولي.

وفاز منتخب كرواتيا بالميدالية البرونزية لكأس العالم بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية بعد المباراة: "إنه أمر خاص بالطبع والميدالية الثانية على التوالي في كأس العالم تجعلني سعيدا".

وأضاف "مع كل ما نقوم به كفريق في السنوات الأخيرة حققنا تطورا كبيرا، وهو ما يتضح من خلال المباريات والنتائج".

وواصل "ما حققته كرواتيا ليست معجزة في آخر 20 سنة بل هو أمر ثابت. لم يعد بإمكانهم رؤيتنا كحصان أسود ولكن قوة عظمى في كرة القدم".

واستطرد عن الشباب "في السنوات الأخيرة أظهروا الجودة التي يتمتعون بها وأحضروا لنا طاقة جديدة. مستقبل كرة القدم الكرواتية مشرق وبالتأكيد ستساعدهم هذه البطولة على التطور أكثر كأشخاص ولاعبين".

وأردف "الخطة هي أن ألعب مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، سيكون من غير المنطقي ألا أتواجد هناك. سنرى ما سيحدث ولكنني بالتأكيد أريد التواجد في البطولة".

وشارك مودريتش في 162 مباراة مع منتخب كرواتيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 25 آخرين وحصد فضية وبرونزية المونديال.