داري: تمنى الاستمرار في إسعاد جماهير المغرب في المناسبات المقبلة

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

هدف أشرف داري في كرواتيا

يتمنى أشرف داري لاعب منتخب المغرب إسعاد الجماهير خلال المناسبات المقبلة بعد نهاية مشاركته في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب المغرب المركز الرابع في البطولة بعد أن خسر في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل داري هدف المغرب الوحيد في المباراة خلال الشوط الأول بكرة رأسية.

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وقال داري عبر قناة الكأس عقب المباراة: "هذه هي كرة القدم بالطبع يوجد خاسر وفائز، كنا نريد تحقيق ولكن لم يكتب لنا اليوم أو الوصول للمباراة النهائية ولكن نتمنى الاستمرار في إسعاد الجماهير المغربية خلال المناسبات المقبلة".

وكان منتخب كرواتيا قد خسر في نصف النهائي ضد فرنسا بهدف دون رد.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.

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