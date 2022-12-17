الأولى في تاريخ مصر.. سبورتنج يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

فريق سبورتنج لسيدات كرة السلة

حقق فريق سيدات سبورتنج لقب بطولة إفريقيا للسيدات بعد الفوز على كوستا دي سول الموزبيقي.

وأصبح سبورتنج هو أول فريق مصري يحقق اللقب في التاريخ.

وحقق سبورتنج الفوز على كوستا دي سول في المباراة النهائية بنتيجة 65-58.

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وانتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق الموزمبيقي بنتيجة 18-16 واستمر التفوق في الفترة الثانية التي انتهت بنتيجة 39-36.

وفي الفترة لثالثة قلبت سيدات سبورتنج النتيجة لتقدم بنتيجة 55-47.

وفي الفترة الرابعة استمر التفوق المصري لتنتهي المباراة بفوز سبورتنج بنتيحة 65/58.

وحصلت هاجبر عامر لاعبة سبورتنج على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

سبورتنج هو أكثر الفرق المصرية وصولا للمربع الذهبي للبطولة بعد وصوله للمرة الثانية على التوالي.

ولم يسبق أن تُوج أي فريق مصري باللقب على الإطلاق وكان الإنجاز الأفضل للأهلي الذي احتل المركز الثالث في نسخة 2019 في القاهرة بتغلبه على سبورتنج صاحب المركز الرابع وقتها.

ويحمل فيروفياريو دي مابوتو اللقب في آخر نسختين، بينما حل إنتر كلوب -منافس سبورتنج المقبل- ثانيا في النسخة الماضية بعد خسارته في نهائي مجنون بفارق نقطة وحيدة.

إجمالا يعد إنتر كلوب عملاق البطولة بتتويجه باللقب 5 مرات، مع حلوله ثانيا في 3 مناسبات.

سبورتنج كرة سلة بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة
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