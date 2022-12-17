بدر بانون باكيا: مررت بفترة صعبة واليوم أنا أكثر إنسان سعيد

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

بدر بانون - كريستيانو رونالدو

وجه بدر بانون مدافع منتخب المغرب الشكر لـ وليد الركراكي مدربه على ضمه لقائمة أسود الأطلس في كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب فرصة حصد الميدالية البرونزية واكتفى بالمركز الرابع كأفضل نتيجة لمنتخب عربي وإفريقي.

وقال بانون عبر بي إن سبورتس: "كان هدفنا لعب النهائي والفوز باللقب ولما لا، خاصة بعد الأداء الذي قدمناه".

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وأضاف "خضنا مباراة اليوم الفوز بالميدالية البرونزية، وأردنا إهداء الميدالية بوالدتنا وشعب وملك المغرب، لكن لم نبدأ بشكل جيد على غير العادة".

وأردف "لم نتوقع أن نقدم هذه البطولة وأن نستمر لليوم الأخير، حققنا إنجازا كبيرا، ولن يكون سهلا على أي منتخب عربي أو إفريقي الوصول لتلك المرحلة مستقبلا".

وتابع "نشكر الجماهير العربية وخاصة المغربية على دعمهم لنا".

وشارك بانون في 4 مباريات من كأس العالم كبديل في كأس العالم 2022 مساهما في الإنجاز.

وأكمل باكيا "مررت بفترة صعبة والشكر يعود لوليد الركراكي الذي جعلني من الأبطال الذين شرفوا المنتخب المغربي".

وواصل "أنا اليوم أكثر إنسان سعيد لأنني دخلت تاريخ لاعبي منتخب المغرب وأشكر كل من وقف معي في تلك الفترة".

وأتم "أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير، وأشكر قطر على التنظيم الكبير والملاعب والكل غيّر رأيه".

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.

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