الزروري: شعرنا بدعم العرب والمسلمين خلال كأس العالم
السبت، 17 ديسمبر 2022 - 20:07
كتب : FilGoal
شدد أنس الزروري لاعب منتخب المغرب على شعور فريقه بالدعم الكبير الذي لاقوه من العالم العربي والإسلامي خلال كأس العالم 2022.
أنس الزروري
النادي : بيرنلي
وحصل المغرب على رابع بطولة كأس العالم 2022 بعد الخسارة من كرواتيا في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع بهدفين مقابل هدف.
وقال الزروري عبر قناة الكأس عقب المباراة: "لقد جعلنا الجميع يفخرون بنا ليس فقط المغرب ولكن العرب والمسلمون وشعرنا بذلك الدعم بالكامل".
وتابع "من المحزن ألا نحصل على المركز الثالث لأن العديد من الفرص قد أتيحت لنا وكنا نستطيع إدراك التعادل أو الفوز".
وكان منتخب كرواتيا قد خسر في نصف النهائي ضد فرنسا بهدف دون رد.
منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.
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