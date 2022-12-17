جفارديول رجل مباراة كرواتيا والمغرب

حصد يوشكو جفارديول جائزة رجل مباراة كرواتيا والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022.

وفاز منتخب كرواتيا بالميدالية البرونزية بالفوز على المغرب بنتيجة 2-1.

وافتتح يوشكو التسجيل في اللقاء في الدقيقة السابعة.

وأصبح جفارديول أصغر لاعب يسجل لكرواتيا طوال تاريخ كأس العالم بعمر 20 عاما و328 يوما.

وبات هو رابع لاعب من كرواتيا يحصد الجائزة بعد أندري كراماريتش ولوكا مودريتش (2) ودومينيك ليفاكوفيتش (2).

نبذة عن جفارديول

أحد أبرز المواهب الدفاعية في العالم، تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة على ضمه بحسب العديد من التقارير، يتميز بقوة بدنية هائلة وقدرات مثالية على الخروج بالكرة.

تعرض جفارديول لكسر في الأنف خلال مباراة فرايبورج بالدوري الألماني، لكنه لم يخضع لجراحة وسيكتفي بارتداء واقعي وجه.

ظهر بمستويات قوية في يورو 2020 رغم انعدام خبرته الدولية، يجيد في عمق الدفاع والظهير الأيسر، ومركزه المثالي كمدافع ثالث.

ماذا قدم يوشكو أمام المغرب؟

دقائق: 90

أهداف: 1

لمس الكرة: 78

تمريرات صحيحة: 61 من 67

دقة تمريرات: 91%

تشتيت الكرة: 4

قطع مسار الكرة: 3

فوز بصراعات: 0 من 4

ارتكاب أخطاء: 3