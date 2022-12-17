تغيير منتظر أم خدعة؟ مونت كارلو: ديشامب يفكر في إبقاء جيرو بديلا أمام الأرجنتين

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

هدف أوليفييه جيرو أمام إنجلترا

تواجد كل لاعبي منتخب فرنسا في تدريب الديوك الأخير قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم والمقرر إقامته غدا الأحد.

وشهدت التدريبات الأخيرة في الأيام الماضية غياب بعض اللاعبين من بينهم رافائيل فاران وثيو هيرنانديز ودوايت أوباميكانو.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك لعب في الجزء الأول من المران بتشكيل تواجد فيه ماركوس تورام في التشكيل الأساسي على الجناح الأيسر.

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بينما لعب مبابي في قلب الهجوم مع تواجد أولفييه جيرو على مقاعد البدلاء.

قبل أن يعود للرسم المعتاد في النصف الثاني من المران.

راديو مونت كارلو كشف أن ديشامب يفكر في تغيير طريقة اللعب ولكنه لم يحسم الأمر بعد في انتظار ما سيحدث غدا.

ويخوض منتخب فرنسا النهائي الرابع له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وسبق أن فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم في 1998 و2018.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة

الأرجنتين فرنسا كأس العالم قطر 2022
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