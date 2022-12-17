فاركو يعلن تعاقده مع إيهاب جلال

أعلن نادي فاركو رسميا عن تعاقده مع إيهاب جلال مديرا فنيا لفريق كرة القدم، بعد أن وافق مجلس الإدارة على التشكيل النهائي للطاقم الفني والإداري والطبي للمدرب الجديد.

وتولى إيهاب جلال مهمة المدير الفني لنادي فاركو خلفا للمدرب البرتغالي نونو ألميدا.

ويستعد فاركو لمواجهة الاهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وأعلن نادي فاركو اليوم السبت رسميا فسخ التعاقد مع مدربه نونو ألميدا عقب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة في الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيهاب جلال قاد مران فاركو بالفعل خلفا لنونو ألميدا استعدادا لمباراة الأهلي قبل الإعلان الرسمي من النادي السكندري.

ويتولى إيهاب جلال تدريب فاركو بعدما بدأ الموسم الحالي في تدريب النادي المصري.

وأعلن المصري رحيل إيهاب جلال عقب أحداث مباراة الزمالك والمصري التي انتهت 2-2 ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

ويحتل فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط.

ولم يفز فاركو في سبع جولات من الموسم الجاري من الدوري سوى مرة وحيدة فقط وحدث ذلك في الجولة الثانية أمام حرس الحدود.

ومنذ ذلك الحين تعادل فاركو ثلاث مرات وهُزم مرتين.

وتولى المدرب البرتغالي ألميدا صاحب الـ50 عاما تدريب فاركو في شهر مارس من العام الجاري وقاد الفريق في 28 مباراة في كل البطولات.

وفاز فاركو تحت إمرة مدربه خمس مرات وتعادل 17 مرة وهُزم في ست مباريات.