كرة سلة - إيقاف أوجوستي بوش مدرب الأهلي مباراتين

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 18:43

كتب : FilGoal

أوجوستي بوش - الأهلي كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قراراته بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم السبت.

وقرر الاتحاد إيقاف أوجوستي بوش مدرب الأهلي لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

كما قرر الاتحاد تعيين خالد القوصي عضو مجلس الإدارة رئيسا للجنة الفنية للاتحاد.

أخبار متعلقة:
بيريسيتش يقترب من ميسي.. وجفارديول الأصغر تسجيلا في تاريخ كرواتيا مشاركة تاريخية.. زياش وحكيمي يعادلان رقم العرب القياسي المغرب ثالث الأفارقة.. وهدف داري يكتب تاريخ الدوري الفرنسي مران الزمالك - انتظام عبد الله جمعة.. وتدريبات تأهيلية لنداي وشلبي

ووافق الاتحاد على استضافة مشروع HER العالمي والذي يهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى الناشئات.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على الزهور مباراة أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة بنتيجة 92-49 في الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وتقام مباريات الإياب يوم الإثنين المقبل.

الأهلي كرة سلة أوجوستي بوش
نرشح لكم
الأولى في تاريخ مصر.. سبورتنج يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات عمرو مصيلحي نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة كرة سلة - الزمالك ينتصر في ظهور مايو الأول.. وفوز الأهلي والاتحاد والجزيرة في تمهيدي الدوري كرة سلة - تاريخية.. سبورتنج يعبر إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة – الزماالك يعلن التعاقد مع الأمريكي أو جاي مايو كرة سلة – سيلاقي وحش القارة.. سبورتنج يعبر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة يد - الأهلي يوقع عقود استضافة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كرة سلة – الزمالك يعلن إتمام إجراءات قيد الأمريكي أو جاي مايو
أخر الأخبار
أرض دييجو وليونيل.. المعركة الأخيرة 10 دقيقة | قطر 2022
موعد مباراة الأرجنتين مع فرنسا في نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة و6 معلقين 13 دقيقة | قطر 2022
الكومي يعلن صرف جزء من مستحقات لاعبي الإسماعيلي.. وتحمل تكاليف علاج كوليبالي 26 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: شكوك حول مشاركة جيرو في نهائي كأس العالم 37 دقيقة | قطر 2022
مودريتش: كرواتيا أصبحت من كبار كرة القدم.. ولن أعتزل دوليا 42 دقيقة | قطر 2022
داري: تمنى الاستمرار في إسعاد جماهير المغرب في المناسبات المقبلة 57 دقيقة | قطر 2022
ديديه ديشامب - المتعة في إفساد فرحة الآخرين ساعة | قطر 2022
الأولى في تاريخ مصر.. سبورتنج يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا