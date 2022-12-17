كرة سلة - إيقاف أوجوستي بوش مدرب الأهلي مباراتين
السبت، 17 ديسمبر 2022 - 18:43
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قراراته بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم السبت.
وقرر الاتحاد إيقاف أوجوستي بوش مدرب الأهلي لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.
كما قرر الاتحاد تعيين خالد القوصي عضو مجلس الإدارة رئيسا للجنة الفنية للاتحاد.
ووافق الاتحاد على استضافة مشروع HER العالمي والذي يهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى الناشئات.
وكان الاهلي قد حقق الفوز على الزهور مباراة أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة بنتيجة 92-49 في الدور التمهيدي لبطولة الدوري.
وتقام مباريات الإياب يوم الإثنين المقبل.
نرشح لكم
الأولى في تاريخ مصر.. سبورتنج يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات عمرو مصيلحي نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة كرة سلة - الزمالك ينتصر في ظهور مايو الأول.. وفوز الأهلي والاتحاد والجزيرة في تمهيدي الدوري كرة سلة - تاريخية.. سبورتنج يعبر إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة – الزماالك يعلن التعاقد مع الأمريكي أو جاي مايو كرة سلة – سيلاقي وحش القارة.. سبورتنج يعبر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة يد - الأهلي يوقع عقود استضافة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كرة سلة – الزمالك يعلن إتمام إجراءات قيد الأمريكي أو جاي مايو
أخر الأخبار
أرض دييجو وليونيل.. المعركة الأخيرة 10 دقيقة | قطر 2022