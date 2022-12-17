كرة سلة - إيقاف أوجوستي بوش مدرب الأهلي مباراتين

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قراراته بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم السبت.

وقرر الاتحاد إيقاف أوجوستي بوش مدرب الأهلي لمدة مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

كما قرر الاتحاد تعيين خالد القوصي عضو مجلس الإدارة رئيسا للجنة الفنية للاتحاد.

ووافق الاتحاد على استضافة مشروع HER العالمي والذي يهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى الناشئات.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على الزهور مباراة أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة بنتيجة 92-49 في الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وتقام مباريات الإياب يوم الإثنين المقبل.