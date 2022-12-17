المغرب ثالث الأفارقة.. وهدف داري يكتب تاريخ الدوري الفرنسي

يستمر منتخب المغرب في تحقيق المزيد من الأرقام أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم 2022 على استاد خليفة الدولي.

وبات منتخب المغرب ثالث منتخب إفريقي يصل إلى 20 هدفا في كأس العالم، بعد نيجيريا (23) والكاميرون (22).

هدف أشرف داري مدافع المغرب وستاد بريست الفرنسي، هو الهدف رقم 22 بواسطة لاعبي الدوري الفرنسي في كأس العالم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.

الشوط الأول انتهى بتقدم كرواتيا 2-1.

الهدف الأول أتى من يوشكو جفارديول مدافع كرواتيا في الدقيقة 7، والتعادل أتى سريعا من أشرف داري مدافع المغرب في الدقيقة 9.

فيما سجل منتخب كرواتيا هدفه الثاني عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 42.

ويسعى منتخب المغرب لحصد أول ميدالية عربية وإفريقية في تاريخ المونديال، فيما يحاول منتخب كرواتيا إضافة ميداليته الثالثة، بعد برونزية 1998 وفضية 2018.